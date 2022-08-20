Футболисты «Динамо» впервые с 2008 года на своем поле победили «Спартак» в РПЛ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Московское «Динамо» дома со счетом 1:0 обыграло столичный «Спартак» в матче шестого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в субботу на «ВТБ-Арене», на матче присутствовали 25 249 зрителей, что стало новым рекордным показателем для стадиона.

В составе победителей гол забил Константин Тюкавин (27-я минута).

На 71-й минуте гол защитника «Динамо» Сабы Сазонова был отменен из-за офсайда.

На 89-й минуте хорватский полузащитник «Динамо» Никола Моро получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На матче присутствовал капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» и болельщик «Динамо» Александр Овечкин, который перед началом игры нанес символический удар по мячу вместе с воспитанником академии хоккейного «Динамо» Яромиром Сусловым.

Футболисты «Спартака» вышли на матч в футболках в поддержку нигерийского полузащитника команды Виктора Мозеса, который получил травму в матче четвертого тура РПЛ против екатеринбургского «Урала» (2:0), после чего успешно перенес операцию в Германии, на восстановление футболиста уйдет около шести месяцев.

Перед игрой пресс-служба «Динамо» сообщила, что на игру были проданы все билеты.

«Спартак» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ, до этого красно-белые одержали четыре победы и один раз сыграли вничью.

Бело-голубые обыграли «Спартак» в чемпионате России впервые с 13 мая 2018 года, тогда «Динамо» на выезде оказалось сильнее красно-белых со счетом 1:0. Также «Динамо» впервые с 13 апреля 2008 года одержало домашнюю победу над «Спартаком», в том матче бело-голубые победили «Спартак» со счетом 4:3.