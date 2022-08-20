Магия «Спартака» Абаскаля закончилась. Это Умярову за провокацию в Кубке вернулось?

«Спартак» потерпел первое поражение в новом сезоне РПЛ. «Динамо» же, победив красно-белых, продлило беспроигрышную серию при Славише Йокановиче до шести матчей.

«Динамо» удивило ещё перед игрой — в заявке бело-голубых отсутствовали лучший бомбардир команды Смолов и Лаксальт. Выяснилось, что оба игрока пропускают дерби по решению медицинского штаба. Новичка Карцева тоже не было среди участников сегодняшней встречи. Гильермо Абаскаль сохранил основу из матча с «Сочи» (3:0). Хотя в состав вернулся залечивший травму Рыбус.

«Спартак», пусть и был гостем в этом московском матче, сразу захватил территорию. До перерыва команда Абаскаля владела мячом 70% времени. Хозяева сделали ставку на контратаки, передачи за спины защитникам. Российский «Атлетико», как и говорил Скопинцев. Йоканович так построил игру, что в обороне против спартаковского ромба Тюкавин действовал по опорному полузащитнику, а вингеры Макаров и Захарян контролировали зоны между центральными и фланговыми защитниками.

Поначалу казалось, что план Абаскаля работает чуть лучше, и красно-белые ближе к голу. Когда «Спартак» владел мячом, Зобнин за счёт смещений к левому краю вытаскивал за собой Гагнидзе, чтобы создать свободное пространство. Тот же Зобнин соорудил на 10-й минуте первый голевой момент для Промеса, развернув Сазонова. Потом и Игнатов едва не забил, уйдя от Сазонова. Возможно, в тот момент Йоканович подумал: где же этот мексиканец Монтес? Ещё «Спартак» заработал за 45 минут шесть угловых, но динамовцы справлялись с подачами и высокими игроками лидера РПЛ.

А на 27-й минуте «Динамо» вдруг забило! Дорогой подарок команде Йокановича сделал Умяров, выкативший мяч Тюкавину под выход один на один. Болельщики бело-голубых, должно быть, подумали, что Наилю вернулось за финал Кубка России, в котором полузащитник «Спартака» провоцировал Фомина перед пенальти. Как бы то ни было, нужно похвалить и Тюкавина, классно реализовавшего момент — он впервые забил в новом сезоне РПЛ.

После первой половины матча у «Спартака» был огромный перевес по ударам — 9:3, но минимальный по попаданиям в створ — 2:1. При этом «Динамо» оказалось ближе к своему второму голу, нежели команда Абаскаля к ответному. Если бы мяч после удара Фернандеса попал в сетку, а не в штангу, можно было бы сказать, что здорово игравший парагвайский новичок выдал идеальный тайм.

Второй тайм начался с двух опасных ударов «Динамо» в исполнении Скопинцева и Тюкавина. У «Спартака», как и в отрезок после пропущенного мяча, не слишком клеилась игра в атаке. Пока момент на свои ворота не привёз Шунин, который поспешил выскочить из ворот и сделал неудачный вынос головой. Динамовцы избежали худшего, а вот сам голкипер получил повреждение после попадания Соболева ногой в голову. Эпизод был игровой, поэтому судья Кукуян справедливо не стал наказывать центрфорварда красно-белых жёлтой или тем более красной карточкой. Вообще арбитра из Сочи стоит похвалить за то, что он давал играть и не сбивал темп лишними свистками, даже пропуская иногда мелкие фолы.

Чем дальше, тем больше раскрывалась игра — «Спартак» давил всё агрессивнее. Абаскаль принял абсолютно логичное решение, убрав с поля Игнатова, ведь Михаил выдал сегодня не лучший матч: в дерби он не смог заменить Мозеса. У полузащитника всего 32 касания мяча, один пас под удар и 12 потерь владения. Тем не менее «Атлетико» Йокановича всё равно был ближе к голу, нежели команда испанца (российская «Барселона»?) Абаскаля. Штанга Фомина, отменённый гол Сазонова из-за офсайда Моро, крестовина после удара того же Сазонова: в каждом из этих эпизодов красно-белым откровенно повезло.

В тяжёлый для команды момент должны были показать себя новичок Зиньковский и Николсон, который недоволен тем, что Абаскаль не доверяет ему. Однако замены Абаскаля не сработали. Последний шанс на успешный штурм «Спартак» получил в концовке, когда удаление заработал Моро (хорват наиграл на два предупреждения за три минуты!) Чернов помогал впереди Соболеву и Николсону, но по итогу красно-белые даже уступили бело-голубым по ударам во втором тайме — 8:9, а в створ пробили лишь три раза (динамовцы — один). Йоканович переиграл Абаскаля в дерби.