Василий Уткин — об Умярове: карма ни при чем, парень определенно теряется под давлением

«Столько разговоров о кармическом возмездии Умярову. Вот он ошибся, а это ему за то, что он наговорил гадостей или еще чего-то в этом роде пенальтисту Динамо Фомину, чтобы тот промахнулся в финале Кубка.



Насчет кармы, честно, не знаю. А вот Умяров, в частности, два гола в Суперкубке привез. Второй и третий. Там карма вроде была ни при чем, но парень определенно теряется под давлением. Когда соперник достаточно квалифицирован, чтобы его оказать.



Работать над собой надо. И гадости пенальтисту говорить — обязательно. Нет мелочей в футболе», — написал Уткин в своём телеграм-канале.