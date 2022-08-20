Умяров: поражение на мне, извиняюсь перед фанатами. По игре мы были лучше «Динамо»

«Прежде всего хочется извиниться перед болельщиками за то, что такое случилось, — перед командой уже извинился. Полностью считаю, что поражение на мне. По игре мы переиграли полностью, но этот момент показал, что это футбол и результат может зависеть не от игры, а от какой-то ошибки. Эту ошибку допустил я», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.