«Ростов» вырвал ничью в матче с «Сочи», забив в добавленное время

«Ростов» принимал «Сочи». Встреча закончилась со счётом 2:2.

На 28-й минуте хозяева заработали пенальти, но Николай Комличенко не смог переиграть голкипера «Сочи» Дениса Адамова. А на 44-й минуте арбитр уже назначил 11-метровый удар уже в ворота «Ростова», Кристиан Нобоа свою попытку исполнил точно.

На 69-й минуте Артур Юсупов отличным ударом с угла штрафной отправил мяч в цель и удвоил преимущество своей команде.

«Ростову» в концовке удалось отыграть один мяч, это сделал Степан Мельников.

А уже в компенсированное время Комличенко после навеса Уткина сравнял счёт.

На 6-й добавленной минуте «Ростов» заработал ещё один пенальти, его не реализовал Уткин. Адамов дотянулся до мяча и отбил его в штангу.