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22:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» вырвал ничью в матче с «Сочи», забив в добавленное время

В Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» завершился матч 6-го тура РПЛ.

Ростов
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Источник: Официальная страница ФК "Ростов" в VK

«Ростов» принимал «Сочи». Встреча закончилась со счётом 2:2.

На 28-й минуте хозяева заработали пенальти, но Николай Комличенко не смог переиграть голкипера «Сочи» Дениса Адамова. А на 44-й минуте арбитр уже назначил 11-метровый удар уже в ворота «Ростова», Кристиан Нобоа свою попытку исполнил точно.

На 69-й минуте Артур Юсупов отличным ударом с угла штрафной отправил мяч в цель и удвоил преимущество своей команде.

«Ростову» в концовке удалось отыграть один мяч, это сделал Степан Мельников.

А уже в компенсированное время Комличенко после навеса Уткина сравнял счёт.

На 6-й добавленной минуте «Ростов» заработал ещё один пенальти, его не реализовал Уткин. Адамов дотянулся до мяча и отбил его в штангу.

«Сочи» набрал 10 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 12 очками занимает 3-е место.

В следующем туре РПЛ «Ростов» будет принимать ЦСКА, а «Сочи» сыграет с «Химками».

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