Ядерный финиш южного дерби: «Ростов» отыгрался с 0:2 и не забил пенальти на последних секундах

Вратарь «Сочи» Денис Адамов — безусловный герой матча и тура

«Ростов» мог воспользоваться осечкой «Спартака» и хотя бы на сутки стать лидером премьер-лиги. Для этого команде Валерия Карпина нужно было дома обыгрывать «Сочи». У этих соперников короткая история противостояния, но очень яркая — все помнят, как летом 2020 года сочинцы благодаря дырам в регламенте РПЛ разнесли желто-синюю молодежь со счетом 10:1. Сложно представить, что когда-нибудь в лиге кто-то победит крупнее.

«Ростов» вообще не побеждал «Сочи» с их самой первой встречи в октябре 2019 года, но и сейчас, казалось, был далек от успеха. В первом тайме голкипер «Сочи» Денис Адамов отразил пенальти в исполнении Николая Комличенко, а Кристиан Нобоа, напротив, 11-метровый реализовал.

После перерыва Артур Юсупов после крутого обыгрыша Глебова фантастическим ударом в дальний угол удвоил преимущество гостей, и, казалось, клуб с Черного моря доведет игру до победы.

Но затем настало время аномалий. Важную роль сыграл тренерский штаб хозяев — до этого матча 20-летний вингер Степан Мельников сыграл в этом сезоне всего шесть минут, но Карпин выпустил его на замену, и тот отыграл один мяч на 83-й минуте.

Разумеется, «Ростов» в этой игре бомбардировал штрафную «Сочи» стандартами, однако команда Точилина и Гаранина большую часть встречи хорошо оборонялась. Однако желто-синие все-таки додавили гостей в добавленное время. Классика сезона: Уткин навесил со штрафного на Комличенко, и «Ростов» сравнял счет. На этот раз, правда, гол вышел не очень красивым, а сумбурным, но какая разница? Хозяева были счастливы и такому. Даже удаление Виктора Мелехина через минуту после второго гола не испортило настроение Карпина — все были бы рады ничьей 2:2.

Однако на последних секундах «Ростов» получил право на еще один пенальти — Дениса Терентьева сбили в штрафной. После промаха Комличенко к мячу подошел Уткин, который последний раз исполнял 11-метровый три с половиной года назад в матче за «Краснодар-2». И Даниил попал в штангу, от нее мяч отскочил в спину Адамова, а потом улетел в сторону. «Сочи» выстоял, хотя должен был брать три очка. Адамов же, помимо пенальти, совершил еще несколько впечатляющих сейвов.

Ну, а «Ростов» упустил шанс на самую неожиданную победу сезона — он уступал 0:2 еще на 82-й минуте, но мог вырвать три очка. Занятно, что в субботу в бундеслиге подобный переворот совершил «Вердер» — бременцы забили три мяча в последние семь минут матча с дортмундской «Боруссией» и победили 3:2. «Ростову» такой же трюк не удался, зато удалось южное дерби — такого огня в этом сезоне мы еще не видели!