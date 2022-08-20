Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.08
Сельта
Реал
14
Футбол. Зарубежный
20.08
Марсель
Нант
21
Футбол. Зарубежный
20.08
Интер
Специя
30
Футбол. Зарубежный
20.08
Сассуоло
Лечче
10
Футбол. Зарубежный
20.08
Мальорка
Бетис
12
Футбол. Премьер-лига
20.08
Ростов
Сочи
22
Футбол. Зарубежный
20.08
Борнмут
Арсенал
03
Футбол. Зарубежный
20.08
Унион Б
РБ Лейпциг
21
Футбол. Зарубежный
20.08
Торино
Лацио
00
Футбол. Зарубежный
20.08
Удинезе
Салернитана
00
Футбол. Зарубежный
20.08
Осасуна
Кадис
20
Футбол. Зарубежный
20.08
Монако
Ланс
14
Футбол. Премьер-лига
20.08
Динамо
Спартак
10
Футбол. Зарубежный
20.08
Кристал Пэлас
Астон Вилла
31
Футбол. Зарубежный
20.08
Эвертон
Ноттингем Форест
11
Футбол. Зарубежный
20.08
Фулхэм
Брентфорд
32
Футбол. Зарубежный
20.08
Лестер
Саутгемптон
12
Футбол. Зарубежный
20.08
Аугсбург
Майнц
12
Футбол. Зарубежный
20.08
Байер
Хоффенхайм
03
Футбол. Зарубежный
20.08
Боруссия Д
Вердер
23
Футбол. Зарубежный
20.08
Штутгарт
Фрайбург
01
Футбол. Зарубежный
20.08
Вольфсбург
Шальке-04
00
Футбол. Первый дивизион
12:45
Волга
Рубин
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Шинник
Футбол. Премьер-лига
20.08
Химки
Локомотив
03
Футбол. Зарубежный
20.08
Тоттенхэм Хотспур
Вулверхэмптон
10
Футбол. Зарубежный
14:00
Страсбур
Реймс
Футбол. Премьер-лига
20.08
Урал
Нижний Новгород
01
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
20.08
Ростов
Сочи
22
20.08
Динамо
Спартак
10
20.08
Химки
Локомотив
03
20.08
Урал
Нижний Новгород
01
19.08
Крылья Советов
Факел
11
14.08
Спартак
Сочи
30
14.08
Оренбург
Торпедо
10
14.08
Нижний Новгород
Ростов
34
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20 августа, источник: Спорт-Экспресс

Ядерный финиш южного дерби: «Ростов» отыгрался с 0:2 и не забил пенальти на последних секундах

Карпин упустил возможность выйти в лидеры.

Ростов
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Ростов"

Вратарь «Сочи» Денис Адамов — безусловный герой матча и тура

«Ростов» мог воспользоваться осечкой «Спартака» и хотя бы на сутки стать лидером премьер-лиги. Для этого команде Валерия Карпина нужно было дома обыгрывать «Сочи». У этих соперников короткая история противостояния, но очень яркая — все помнят, как летом 2020 года сочинцы благодаря дырам в регламенте РПЛ разнесли желто-синюю молодежь со счетом 10:1. Сложно представить, что когда-нибудь в лиге кто-то победит крупнее.

«Ростов» вообще не побеждал «Сочи» с их самой первой встречи в октябре 2019 года, но и сейчас, казалось, был далек от успеха. В первом тайме голкипер «Сочи» Денис Адамов отразил пенальти в исполнении Николая Комличенко, а Кристиан Нобоа, напротив, 11-метровый реализовал.

После перерыва Артур Юсупов после крутого обыгрыша Глебова фантастическим ударом в дальний угол удвоил преимущество гостей, и, казалось, клуб с Черного моря доведет игру до победы.

Но затем настало время аномалий. Важную роль сыграл тренерский штаб хозяев — до этого матча 20-летний вингер Степан Мельников сыграл в этом сезоне всего шесть минут, но Карпин выпустил его на замену, и тот отыграл один мяч на 83-й минуте.

Разумеется, «Ростов» в этой игре бомбардировал штрафную «Сочи» стандартами, однако команда Точилина и Гаранина большую часть встречи хорошо оборонялась. Однако желто-синие все-таки додавили гостей в добавленное время. Классика сезона: Уткин навесил со штрафного на Комличенко, и «Ростов» сравнял счет. На этот раз, правда, гол вышел не очень красивым, а сумбурным, но какая разница? Хозяева были счастливы и такому. Даже удаление Виктора Мелехина через минуту после второго гола не испортило настроение Карпина — все были бы рады ничьей 2:2.

Однако на последних секундах «Ростов» получил право на еще один пенальти — Дениса Терентьева сбили в штрафной. После промаха Комличенко к мячу подошел Уткин, который последний раз исполнял 11-метровый три с половиной года назад в матче за «Краснодар-2». И Даниил попал в штангу, от нее мяч отскочил в спину Адамова, а потом улетел в сторону. «Сочи» выстоял, хотя должен был брать три очка. Адамов же, помимо пенальти, совершил еще несколько впечатляющих сейвов.

Ну, а «Ростов» упустил шанс на самую неожиданную победу сезона — он уступал 0:2 еще на 82-й минуте, но мог вырвать три очка. Занятно, что в субботу в бундеслиге подобный переворот совершил «Вердер» — бременцы забили три мяча в последние семь минут матча с дортмундской «Боруссией» и победили 3:2. «Ростову» такой же трюк не удался, зато удалось южное дерби — такого огня в этом сезоне мы еще не видели!

Во время загрузки произошла ошибка.
Ростов
2:2
Первый тайм: 0:1
Сочи
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь