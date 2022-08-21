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11:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Сменщик Дзюбы не забивает. Что не так с Кассьеррой в «Зените»

Того ли купил петербургский клуб, кто ему нужен?

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

После ухода Артёма Дзюбы «Зенит» искал в летнее трансферное окно нападающего, который будет забивать не меньше экс-капитана сборной России и сделает командную игру сильнее за счёт своей более высокой работоспособности. Петербургский клуб выбрал Матео Кассьерру — выкупил легионера у «Сочи» за € 4,5 млн (по данным Transfermarkt). Колумбиец блеснул в прошлом сезоне РПЛ, забив 14 голов в 22 матчах РПЛ — больше всех в лиге с игры. Пенальти Кассьерра не исполнял. Вдобавок ещё и шесть голевых передач отдал, а в работе без мяча показал себя одним из самых полезных форвардов чемпионата.

Казалось, «Зенит» сделал топовое приобретение за относительно небольшие деньги. Если Матео в «Сочи» забивал много, то в составе чемпионов России и вовсе должен был бить рекорды результативности. Начал Кассьерра впечатляюще. Дебютировав в товарищеском матче с «Црвеной Звездой», отличился уже спустя три минуты после выхода на поле. Потом была успешная премьера в официальной игре — со «Спартаком» за Суперкубок России. Колумбиец появился на поле в середине второго тайма и в концовке поразил ворота красно-белых.

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С тех пор прошло почти полтора месяца и пять туров РПЛ. У Кассьерры нет голов, хотя он трижды выходил в основе и дважды на замену: отыграл в общей сумме более шести полных таймов. Единственная записанная на его счёт голевая передача — это отскок мяча после неудавшейся попытки нанести удар в матче с «Локомотивом». Плюс тем же железнодорожникам он забил из «железного» офсайда.

Сергей Семак похвалил Матео после встречи с «Локомотивом»: «Доволен игрой Кассьерры. Результатом и качеством его игры». Но ещё через тур колумбиец присел на скамейку, уступив место в основе Ивану Сергееву. Всё-таки любому тренеру от нападающего нужны прежде всего голы.

Это нетипичная история для Семака. Прежде все нападающие прибавляли в результативности при российском тренере. Сердар Азмун до перехода в «Зенит» ни разу не забил 10 мячей за сезон РПЛ, а в составе сине-бело-голубых стал класть под два десятка мячей за чемпионат. Артём Дзюба в первых трёх сезонах после перехода в петербургский клуб отличился 35 раз, а в следующих трёх при Семаке — 45. Юри Алберто, даже исполняя роль инсайда или вингера, а не чистого форварда, набрал 4+2 в 11 играх за «Зенит» в РПЛ. Сейчас же уехал в «Коринтианс» и выдал восемь «сухих» матчей подряд, пока наконец не «оторвался» в Кубке Бразилии.

Кстати, чуть эффективнее стал и Сергеев. В «Крыльях Советов» Иван забил шесть мячей в 18 матчах РПЛ (в основе — 16). В «Зените» на те же шесть голов российскому нападающему хватило 14 игр чемпионата, причём в основе он выходил лишь восемь раз.

В чём же причина «молчания» Кассьерры? Моменты у колумбийца есть. По статистике InStat, в новом сезоне РПЛ Матео имел уже семь голевых моментов. К слову, у Сергеева тоже семь — за меньшее время. И он, помимо гола «Спартаку» в Суперкубке, дважды забил «Локомотиву». При этом у Кассьерры только два удара в створ, а у Ивана — уже шесть.

Скорее всего, на игре колумбийца отражается то, что он приехал в «Зенит» к самому старту сезона, тогда как прежде Семак получал возможность поработать с форвардами в межсезонье. Естественно, пока не хватает сыгранности с партнёрами. Вдобавок Матео вообще не проходил полноценную подготовку с какой-либо командой, а тренировался индивидуально. В первых матчах на эмоциях забил пару мячей, а потом в таких случаях обязательно наступает спад. Кроме того, теперь «Зенит» стабильно использует схему 4−3−3, и кажется, что иногда петербургской команде просто недостаёт нападающих в штрафной. Дзюба с Азмуном в паре оказывали большее давление на защитников, а если центрфорвард один, то центрбекам проще его контролировать. Не исключено, что в тех матчах, где у соперника совсем низкая, плотная оборона, Семак будет возвращаться к схеме с двумя нападающими — Кассьерра и Сергеев сыграют дуэтом.

Экс-игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал для «Чемпионата» «сухую» серию колумбийского новичка:

«В “Сочи” Кассьерра чувствовал себя одним из лидеров. В команде были очень хорошо поставлены атаки с флангов, а сам он был готов к приёму мяча после таких атак. Кроме того, отлично работала связка Кассьерры с Нобоа. Колумбиец хорошо отскакивал, а эквадорец делал передачи. Он чувствовал, как играть с Кристианом.

Теперь Матео должен почувствовать так же партнёров в “Зените”. Пока он не похож на Кассьерру образца “Сочи”, но ничего страшного в этом нет. И колумбиец, и Сергеев должны впитать бразильскую игру “Зенита”. Кто быстрее это сделает, тот и будет основным. Будет забивать много голов. Нужно, чтобы и бразильцы по-настоящему поверили в нападающих: делали побольше передач в зону, больше работали с ними в связках. Пока Малком, Вендел, Клаудиньо, Дуглас Сантос стараются играть своей компанией. Помните, как кто-то из них сказал: “Круговой — это наш, бразилец”. Приятно, что так воспринимают российского футболиста.

Данил Круговой | Источник: Чемпионат.com

Кассьерра и Сергеев — не однотипные нападающие. Матео более разноплановый игрок, он отходит на фланги и хорошо цепляется за мяч. У него практически нет потерь в середине поля. Сергеев этим не занимается, он игрок штрафной. Повторюсь, когда бразильцы поверят в них, когда Кассьерра и Сергеев будут чаще получать мяч, они начнут забивать.

Считаю, Кассьерра с Сергеевым могут играть в паре. Почему нет? Иван — на острие, Кассьерра — со смещением в разные зоны, на фланги, чтобы взаимодействовать с Клаудиньо, Венделом и крайними полузащитниками. Думаю, Семак не отказывается от этого варианта. В некоторых матчах, возможно, будет использовать их на поле одновременно.

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Кассьерра — другой игрок и в сравнении с Дзюбой и Азмуном. Кстати, пожелаю Артёму успехов в чемпионате Турции. Думаю, за ним будут следить все болельщики: и те, кто любит Дзюбу, и те, кто его не любит. Матео не такой мощный, как Артём. Но он чувствует голевую позицию, не теряет мяч, готов бороться с защитниками на флангах и ассистировать. Сколько должны забить Кассьерра и Сергеев за 30 туров чемпионата, чтобы считать сезон хорошим? Минимальная планка для каждого — 10 голов. Всё-таки они играют в чемпионской команде. Любой матч без забитого мяча — это минус для них".

Действительно, цифры доказывают, что Кассьерра значительно больше вовлечён в игру «Зенита», чем Сергеев (даже с учётом разного количества игрового времени): у колумбийца уже 154 технико-тактических действия в этом сезоне РПЛ, а у россиянина — 67. Матео допускает меньше брака: 74% успешных ТТД против 63%. У него повыше точность передач и почти нет потерь мяча на своей половине поля. Намного лучше статистика выигранных единоборств (41% против 19%) и подборов мяча (21 против 1).

Но у Сергеева есть голы в чемпионате, а у Кассьерры нет. Впереди матчи с двумя последними на сегодняшний день командами РПЛ — «Торпедо» и «Уралом». Лучший шанс для колумбийца прервать сухую серию и завоевать место в основе на важнейшую игру 8-го тура со «Спартаком».

Анатолий Романов

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