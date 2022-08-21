Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15:00
ЦСКА
Ахмат
Футбол. Зарубежный
перерыв
Страсбур
Реймс
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Лидс
Челси
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Брест
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Ницца
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье
Осер
Футбол. Зарубежный
16:00
Тулуза
Лорьян
Футбол. Первый дивизион
16:00
Уфа
Волгарь
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Кельн
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Шинник
21
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Акрон
Футбол. Первый дивизион
12:45
Волга
Рубин
12
Футбол. Премьер-лига
17:30
Зенит
Торпедо
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Велес
Футбол. Зарубежный
18:05
Ренн
Аяччо
Футбол. Зарубежный
18:30
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:30
Бохум
Бавария
Футбол. Зарубежный
18:30
Атлетик
Валенсия
Футбол. Первый дивизион
19:00
Динамо Мх
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
19:30
Эмполи
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Наполи
Монца
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
20:00
Кубань
Алания
Футбол. Первый дивизион
20:00
Родина
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:45
Лилль
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Милан
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Верона
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Барселона
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
20.08
Ростов
Сочи
22
20.08
Динамо
Спартак
10
20.08
Химки
Локомотив
03
20.08
Урал
Нижний Новгород
01
19.08
Крылья Советов
Факел
11
14.08
Спартак
Сочи
30
14.08
Оренбург
Торпедо
10
14.08
Нижний Новгород
Ростов
34
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:47 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА — «Ахмат»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ахмата» на матч шестого тура Российской Премьер-Лиги.

ЦСКА
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Кучаев, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гаич, Чалов.

«Ахмат»: Шелия, Журавлёв, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Швец, Садулаев, Конате.

ЦСКА набрал 10 очков в пяти матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (8) располагается на восьмом месте. Лидером соревнований является московский «Спартак» (13), но в случае победы над московским «Торпедо» на первое место выйдет санкт-петербургский «Зенит».

 Легенда чешского хоккея отказался возвращать свитер, подаренный ему Путиным
Как водка и травма перечеркнули жизнь советского рекордсмена
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь