ЦСКА может получить техническое поражение в матче с «Ахматом»

Кучаев должен был появиться на поле с первых минут, но получил повреждение перед игрой. В стартовом составе его заменил Иван Обляков. По регламенту заменённый до матча футболист должен быть исключён из заявки. Однако, по данным официального сайта РПЛ, Кучаев включен в список запасных ЦСКА.

Если подтвердится, что ЦСКА неправильно заменил Кучаева перед игрой, то армейцы могут получить техническое поражение в матче с «Ахматом» в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС.