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18:07 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА может получить техническое поражение в матче с «Ахматом»

Есть подозрение, что московский ЦСКА нарушил регламент, неправильно заменив Константина Кучаева перед матчем 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом», информирует «Спорт-экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

Кучаев должен был появиться на поле с первых минут, но получил повреждение перед игрой. В стартовом составе его заменил Иван Обляков. По регламенту заменённый до матча футболист должен быть исключён из заявки. Однако, по данным официального сайта РПЛ, Кучаев включен в список запасных ЦСКА.

Если подтвердится, что ЦСКА неправильно заменил Кучаева перед игрой, то армейцы могут получить техническое поражение в матче с «Ахматом» в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС.

Напомним, к середине второго тайма ЦСКА выигрывает у «Ахмата» со счётом 3:2. В первой половине встречи армейцы забили три гола за пять минут.

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