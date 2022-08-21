«Зенит» — «Торпедо»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург) в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Торпедо».

«Зенит» набрал 11 очков в пяти матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Торпедо» (1) — на 15-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак» (13).