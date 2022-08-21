ЦСКА обыграл «Ахмат» и вышел на второе место в РПЛ

Встреча прошла в воскресенье, 21 августа, и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Федор Чалов, Кирилл Набабкин, Хорхе Карраскаль и Хесус Медина. У гостей отличились Мохамед Конате и Бернард Бериша.

ЦСКА набрал 13 очков и вышел на второе место в чемпионате. В активе «Ахмата» восемь очков, команда располагается на восьмой позиции.