Кучаева вычеркнули из протокола матча с «Ахматом»

«Кучаева в заявке нет. В технической зоне находиться нельзя, вероятно, будет штраф. Не более. Так что повода для беспокойств нет», — сообщил Брейдо, также опубликовав соответствующую страницу протокола встречи, где Кучаев значится как выбывший.

Кучаев должен был выйти в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ахматом», который прошел в воскресенье в Москве (4:2), однако на разминке почувствовал мышечный дискомфорт. Решением тренерского штаба армейцев вместо Кучаева с первых минут на поле вышел Иван Обляков.

В таких случаях, согласно регламенту Российской премьер-лиги (РПЛ), замененный игрок должен быть вычеркнут из протокола на игру, а также не может находиться в течение матча в пределах технической зоны. Однако на официальном сайте РПЛ Кучаев значился в составе ЦСКА в качестве запасного игрока. Также полузащитник находился на скамейке команды во время игры, соответствующие кадры попали в телетрансляцию.