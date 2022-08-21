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17:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кучаева вычеркнули из протокола матча с «Ахматом»

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Футболист московского ЦСКА Константин Кучаев был вычеркнут из протокола на матч шестого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» после того, как был исключен из стартового состава на игру, сообщил глава пресс-службы клуба Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале.

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Источник: РИА "Новости"

«Кучаева в заявке нет. В технической зоне находиться нельзя, вероятно, будет штраф. Не более. Так что повода для беспокойств нет», — сообщил Брейдо, также опубликовав соответствующую страницу протокола встречи, где Кучаев значится как выбывший.

Кучаев должен был выйти в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ахматом», который прошел в воскресенье в Москве (4:2), однако на разминке почувствовал мышечный дискомфорт. Решением тренерского штаба армейцев вместо Кучаева с первых минут на поле вышел Иван Обляков.

В таких случаях, согласно регламенту Российской премьер-лиги (РПЛ), замененный игрок должен быть вычеркнут из протокола на игру, а также не может находиться в течение матча в пределах технической зоны. Однако на официальном сайте РПЛ Кучаев значился в составе ЦСКА в качестве запасного игрока. Также полузащитник находился на скамейке команды во время игры, соответствующие кадры попали в телетрансляцию.

По регламенту РПЛ, «за участие в матче неоформленного в установленном порядке или дисквалифицированного футболиста (применительно исключительно к данному пункту участием в матче считается выход футболиста на поле) результат матча аннулируется, а команда подвергается санкциям в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС».

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