Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
Оренбург
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Кубань
Алания
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Родина
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эмполи
Фиорентина
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Наполи
Монца
00
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Динамо Мх
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
33
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бохум
Бавария
06
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик
Валенсия
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:45
Лилль
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Милан
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Верона
Футбол. Зарубежный
18:05
Ренн
Аяччо
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Краснодар-2
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Велес
20
Футбол. Премьер-лига
17:30
Зенит
Торпедо
20
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Барселона
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Акрон
40
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Лидс
Челси
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Брест
13
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Ницца
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье
Осер
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Тулуза
Лорьян
22
Футбол. Первый дивизион
16:00
Уфа
Волгарь
00
Футбол. Премьер-лига
15:00
ЦСКА
Ахмат
42
Футбол. Зарубежный
14:00
Страсбур
Реймс
11
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Шинник
21
Футбол. Первый дивизион
12:45
Волга
Рубин
12
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
17:30
Зенит
Торпедо
20
15:00
ЦСКА
Ахмат
42
20.08
Ростов
Сочи
22
20.08
Динамо
Спартак
10
20.08
Химки
Локомотив
03
20.08
Урал
Нижний Новгород
01
19.08
Крылья Советов
Факел
11
14.08
Спартак
Сочи
30
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:21 (мск), источник: Sport24

Сергей Иванов: «ЦСКА уже перешёл от управления ВЭБ к другой компании»

Бывший министр обороны России и спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов рассказал о переходе ЦСКА по управление другой компании.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«ЦСКА уже перешёл от управления ВЭБа к другой компании, с чем я вас и поздравляю», — передает слова Иванова корреспондент Sport24 Андрей Бабич.

ЦСКА перешел под контроль ВЭБ в мае 2020-го года. В июле 2022-го сообщалось, что новым ключевым акционером ЦСКА станет инвестиционная группа «Тринфико», которая будет владеть 77 процентами акций клуба.

Читайте также
ЦСКА
4:2
Первый тайм: 3:1
Ахмат
 Анна Семенович ответила на откровенное признание поклонника: «Обожаю ************** на ваши фото»
Русскую гимнастку, уехавшую жить в США, связали веревками и подвесили к потолку
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь