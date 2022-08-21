Сергей Иванов: «ЦСКА уже перешёл от управления ВЭБ к другой компании»
Бывший министр обороны России и спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов рассказал о переходе ЦСКА по управление другой компании.
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Бывший министр обороны России и спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов рассказал о переходе ЦСКА по управление другой компании.
«ЦСКА уже перешёл от управления ВЭБа к другой компании, с чем я вас и поздравляю», — передает слова Иванова корреспондент Sport24 Андрей Бабич.
ЦСКА перешел под контроль ВЭБ в мае 2020-го года. В июле 2022-го сообщалось, что новым ключевым акционером ЦСКА станет инвестиционная группа «Тринфико», которая будет владеть 77 процентами акций клуба.