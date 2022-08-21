«Краснодар» — «Оренбург»: стартовые составы команд
«Краснодар» примет «Оренбург» в матче 6-го тура чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
Краснодар
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
«Краснодар» примет «Оренбург» в матче 6-го тура чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба, Олусегун.
Запасные: Агкацев, Штепа, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Баньяц, Манелов, Самко.
«Оренбург»: Гошев, Полуяхтов, Хотулев, Павловец, Гойкович, Печенин, Аюпов, Титков, Марин, Вера, Мансилья.
Запасные: Кеняйкин, Сысуев, Сиваков, Стаматов, Оганесян, Ковалев, Гурциев, Сычевой, Акоста.