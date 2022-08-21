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19:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» — «Оренбург»: стартовые составы команд

«Краснодар» примет «Оренбург» в матче 6-го тура чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Краснодар
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 6, 21.08.2022, 17:30

Зенит2Торпедо0

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Штепа, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Баньяц, Манелов, Самко.

«Оренбург»: Гошев, Полуяхтов, Хотулев, Павловец, Гойкович, Печенин, Аюпов, Титков, Марин, Вера, Мансилья.

Запасные: Кеняйкин, Сысуев, Сиваков, Стаматов, Оганесян, Ковалев, Гурциев, Сычевой, Акоста.

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