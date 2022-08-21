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19:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» обыграл «Торпедо» и стал лидером РПЛ

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Петербургский «Зенит» обыграл московское «Торпедо» в матче шестого тура чемпионата России по футболу и возглавил турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ).

Зенит
ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Иван Сергеев (84-я минута) и Малком (88).

«Зенит» набрал 14 очков, петербуржцы пока не потерпели в чемпионате ни одного поражения.

«Торпедо» по-прежнему не может выиграть в РПЛ, у «черно-белых» пять поражений и одна ничья, они идут в турнирной таблице на последнем, 16-м месте. В четверг клуб покинули главный тренер Александр Бородюк, а также президент Денис Маслов и спортивный директор Максим Ляпин. Командой руководит Николай Ковардаев, однако из-за отсутствия у него необходимой тренерской лицензии пост главного тренера занимает Николай Савичев.

В следующем туре «Зенит» 28 августа в Екатеринбурге сыграет с «Уралом», а «Торпедо» в тот же день примет «Краснодар».

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