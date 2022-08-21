«Зенит» обыграл «Торпедо» и стал лидером РПЛ

«Зенит» набрал 14 очков, петербуржцы пока не потерпели в чемпионате ни одного поражения.

«Торпедо» по-прежнему не может выиграть в РПЛ, у «черно-белых» пять поражений и одна ничья, они идут в турнирной таблице на последнем, 16-м месте. В четверг клуб покинули главный тренер Александр Бородюк, а также президент Денис Маслов и спортивный директор Максим Ляпин. Командой руководит Николай Ковардаев, однако из-за отсутствия у него необходимой тренерской лицензии пост главного тренера занимает Николай Савичев.