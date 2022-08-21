Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал Сосьедад
Барселона
11
Футбол. Зарубежный
21.08
Лилль
ПСЖ
17
Футбол. Зарубежный
21.08
Аталанта
Милан
11
Футбол. Зарубежный
21.08
Болонья
Верона
11
Футбол. Зарубежный
21.08
Атлетико
Вильярреал
02
Футбол. Премьер-лига
21.08
Краснодар
Оренбург
20
Футбол. Первый дивизион
21.08
Кубань
Алания
12
Футбол. Первый дивизион
21.08
Родина
Арсенал
11
Футбол. Зарубежный
21.08
Эмполи
Фиорентина
00
Футбол. Зарубежный
21.08
Наполи
Монца
40
Футбол. Первый дивизион
21.08
Динамо Мх
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Зарубежный
21.08
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
33
Футбол. Зарубежный
21.08
Бохум
Бавария
07
Футбол. Зарубежный
21.08
Атлетик
Валенсия
10
Футбол. Зарубежный
21.08
Ренн
Аяччо
21
Футбол. Первый дивизион
21.08
Балтика
Краснодар-2
21
Футбол. Первый дивизион
21.08
Нефтехимик
Велес
20
Футбол. Премьер-лига
21.08
Зенит
Торпедо
20
Футбол. Первый дивизион
21.08
КАМАЗ
Акрон
40
Футбол. Зарубежный
21.08
Айнтрахт Ф
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
21.08
Лидс
Челси
30
Футбол. Зарубежный
21.08
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон
02
Футбол. Зарубежный
21.08
Анже
Брест
13
Футбол. Зарубежный
21.08
Клермон Фут
Ницца
10
Футбол. Зарубежный
21.08
Монпелье
Осер
12
Футбол. Зарубежный
21.08
Тулуза
Лорьян
22
Футбол. Первый дивизион
21.08
Уфа
Волгарь
00
Футбол. Премьер-лига
21.08
ЦСКА
Ахмат
42
Футбол. Зарубежный
21.08
Страсбур
Реймс
11
Футбол. Первый дивизион
21.08
Енисей
Шинник
21
Футбол. Первый дивизион
21.08
Волга
Рубин
12
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.08
Краснодар
Оренбург
20
21.08
Зенит
Торпедо
20
21.08
ЦСКА
Ахмат
42
20.08
Ростов
Сочи
22
20.08
Динамо
Спартак
10
20.08
Химки
Локомотив
03
20.08
Урал
Нижний Новгород
01
19.08
Крылья Советов
Факел
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
21 августа, источник: Sport24

Без Абрамовича «Челси» закончился. Английские фанаты просят русского олигарха вернуться

Влетели 0:3 «Лидсу».

ЧелсиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
«Челси» крупно проиграл «Лидсу» в матче чемпионата Англии

«Челси» входит в зону турбулентности. Клуб неоднозначно проводит первое трансферное окно при новом владельце, а результаты команды пока оставляют желать лучшего. Во втором туре АПЛ лондонцы на последней минуте упустили победу над «Тоттенхэмом», а спустя неделю сенсационно проиграли 0:3 середняку «Лидсу».

«Мы могли выиграть матч в первые 20 минут, но сделали сопернику два подарка, — негодовал на послематчевой пресс-конференции тренер “Челси” Томас Тухель. — Мы слишком часто пропускаем после индивидуальных ошибок. Но вот такой у нас состав, мы должны укрепить его. Если не удастся, будем биться вместе с теми, кто есть».

Тем временем фанаты «Челси» в бешенстве. В соцсетях они призывают отправить Тухеля в отставку и пишут, что это давно произошло бы, если бы клубом владел Роман Абрамович. Российский олигарх был вынужден продать контрольный пакет акций американскому бизнесмену Тодду Бели из-за санкций, наложенных на него после начала боевых действий на территории Украины. Вместе с Абрамовичем клуб покинула его помощница Марина Грановская, отвечавшая за трансферную политику.

Вот что пишут болельщики «Челси» в соцсетях:

  • @Thefienddd: Без Абрамовича «Челси» закончился.
  • @Humor_Monger: Тухель должен быть счастлив, что Абрамович больше не руководит «Челси». Его бы уволили еще в прошлом сезоне из-за неоднозначных результатов и неспособности выжать максимум из своего 100-миллионного нападающего.
  • @fqhziyech: Пожалуйста, верните Абрамовича, «Челси» разрушается без него. Политика слишком жестока.
  • @kfidzuan: Я должен был перестать болеть за эту команду после ухода Абрамовича.
  • @JohnNgila: Треш. Я сомневаюсь, что «Челси» когда-нибудь станет прежним после ухода Абрамовича. «Челси» нуждался в русском, но Великобритания сочла нужным обокрасть его. Отсюда — проклятие «Челси».
  • @titiobasola: Дух Абрамомича покинул «Челси».
  • @bmaskot: Нам нужно возвращение Абрамовича!
  • @AderorhoSylves1: «Челси» должен уволить Тухеля, играющего с клубом в азартные игры. Нам не хватает Абрамовича, он бы не потерпел такого в исполнении Тухеля.
  • @syedmtaqi_: Эпоха «до Абрамовича» вернулась.
  • @sir_collz: Мистер Абрамович, я искренне скучаю по вам.
  • @Sergioedulis: Подпишите Обамеянга и Де Йонга или верните Абрамовича.
  • @Caro1606: Какой же спад у «Челси», как же плохо они чувствуют себя после ухода Абрамовича.
  • @cecilanointed: Уверен, Тухеля бы отправили в отставку, если бы Абрамович остался в клубе.
  • @aminukaraye: После ухода Абрамовича «Челси» уже не тот, я реально сочувствую им.
  • @lakaas123: Роман Абрамович навсегда будет владельцем, которым «Челси» может гордиться. Тодд Боэли может только попробовать, но обувь ему велика…

Лидс
3:0
Первый тайм: 2:0
Челси
 Анна Семенович ответила на откровенное признание поклонника: «Обожаю ************** на ваши фото»
Русскую гимнастку, уехавшую жить в США, связали веревками и подвесили к потолку
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь