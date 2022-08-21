Без Абрамовича «Челси» закончился. Английские фанаты просят русского олигарха вернуться

«Челси» входит в зону турбулентности. Клуб неоднозначно проводит первое трансферное окно при новом владельце, а результаты команды пока оставляют желать лучшего. Во втором туре АПЛ лондонцы на последней минуте упустили победу над «Тоттенхэмом», а спустя неделю сенсационно проиграли 0:3 середняку «Лидсу».

«Мы могли выиграть матч в первые 20 минут, но сделали сопернику два подарка, — негодовал на послематчевой пресс-конференции тренер “Челси” Томас Тухель. — Мы слишком часто пропускаем после индивидуальных ошибок. Но вот такой у нас состав, мы должны укрепить его. Если не удастся, будем биться вместе с теми, кто есть».

Тем временем фанаты «Челси» в бешенстве. В соцсетях они призывают отправить Тухеля в отставку и пишут, что это давно произошло бы, если бы клубом владел Роман Абрамович. Российский олигарх был вынужден продать контрольный пакет акций американскому бизнесмену Тодду Бели из-за санкций, наложенных на него после начала боевых действий на территории Украины. Вместе с Абрамовичем клуб покинула его помощница Марина Грановская, отвечавшая за трансферную политику.

Вот что пишут болельщики «Челси» в соцсетях: