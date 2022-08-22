В ЦСКА сменился владелец. Клуб ждут большие перемены?

После победы ЦСКА над «Ахматом» специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил важную новость: «ЦСКА перешел во владение от ВЭБ к другой компании. С чем я вас и поздравляю».

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«СЭ» ранее писал, что следующим владельцем армейцев станет инвестиционная группа «Тринфико», которой перейдут 77 процентов акций. В клубе подтверждали перемены, не раскрывая, правда, кто станет преемником ВЭБ.

«Можем подтвердить, что у ПФК ЦСКА появится новый стратегический партнер. Спортивное направление деятельности останется без изменений — под контролем президента клуба Евгения Гинера. Имя нового партнера мы объявим в ближайшее время после урегулирования технических нюансов сделки. Как и в случае с трансферами, такие сделки любят тишину», — сказал тогда директор по коммуникациям Кирилл Брейдо.

При этом у клуба из-за всех проходящих процедур до сих пор не сформирован новый состав совета директоров.

И вот наконец мы имеем фактически официальное подтверждение сделки — от самого влиятельного болельщика красно-синих. Даже если не все еще произошло де-юре, из-за чего клуб не объявляет о переменах, то уж точно де-факто. Бывший министр обороны и руководитель администрации президента слов на ветер не бросает.

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Что означают перемены? Логика изначально подсказывала, что происходящее — следствие санкций, под которыми находится ВЭБ. А мои источники это только подтверждают. Ведь банк только недавно стал владельцем клуба — в апреле 2020-го года.

Мы уже наблюдали подобное в «Динамо». Там, правда, ВТБ максимально оперативно передал акции центральному совету общества «Динамо». У ЦСКА же под боком такого удобного запасного аэродрома не оказалось, так что история чуть затянулась.

При этом журналист Иван Карпов месяц назад писал: «Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев потеряет основные полномочия, они перейдут к новому коллегиальному органу».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GiH4raLfN94" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Какая-то трансформация клубной структуры наверняка будет идти. Однако, по моим данным, революции не ожидается. Скорее, эволюция.

И смена владельца тут ни при чем. Она — больше формальная процедура. В том или ином виде, но средства, как и ранее, пойдут от ВЭБ. А оперативным управлением по-прежнему будут заниматься Гинер и Бабаев. С учетом удавшегося старта ЦСКА это логичное решение — от добра добра не ищут.

При этом председатель совета директоров предыдущего созыва Максим Орешкин, благодаря которому клуб получил мощного партнера в лице ВЭБ, а также последовавшее удвоение бюджета, обязательно продолжит держать руку на пульсе. И не позволит расслабиться менеджерам.