КДК РФС рассмотрит нарушение ЦСКА регламента РПЛ

«В матче “Химок” и “Локомотива” болельщики железнодорожников скандировали ненормативную лексику.



То же самое в матче “Динамо” и “Спартака” — фанаты бело-голубых скандировали ненормативную лексику. Плюс Йоканович, главный тренер “Динамо” вышел за пределы технической зоны.



В матче ЦСКА с “Ахматом” мы рассмотрим нарушение армейцами регламента чемпионата. Остальные матчи без замечаний», — сказал Григорянц «СЭ».

Кучаев должен был выйти в стартовом составе красно-синих, однако получил травму на предматчевой тренировке. Вместо него в состав попал Иван Обляков.

После того, как начался матч, выяснилось, что Кучаев остался в протоколе ЦСКА на матч на официальном сайте РПЛ в списке запасных, что является нарушением регламента. Сам игрок присутствовал на скамейке своей команды.