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11:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

КДК РФС рассмотрит нарушение ЦСКА регламента РПЛ

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о повестке на ближайшее заседание комитета.

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Источник: РИА "Новости"

«В матче “Химок” и “Локомотива” болельщики железнодорожников скандировали ненормативную лексику.

То же самое в матче “Динамо” и “Спартака” — фанаты бело-голубых скандировали ненормативную лексику. Плюс Йоканович, главный тренер “Динамо” вышел за пределы технической зоны.

В матче ЦСКА с “Ахматом” мы рассмотрим нарушение армейцами регламента чемпионата. Остальные матчи без замечаний», — сказал Григорянц «СЭ».

Кучаев должен был выйти в стартовом составе красно-синих, однако получил травму на предматчевой тренировке. Вместо него в состав попал Иван Обляков.

После того, как начался матч, выяснилось, что Кучаев остался в протоколе ЦСКА на матч на официальном сайте РПЛ в списке запасных, что является нарушением регламента. Сам игрок присутствовал на скамейке своей команды.

В начале второго тайма Кучаева увели на трибуну, после этого стало известно, что полузащитника не было в протоколе в качестве запасного на игру.

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