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12:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Федун выступил с заявлением после ухода из «Спартака»

Леонид Федун выступил с заявлением после ухода с поста президента «Спартака», который он занимал 18 лет.

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20
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Леонид Федун выступил с заявлением после ухода с поста президента «Спартака», который он занимал 18 лет.

«Дорогие болельщики! Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче “Спартака”, я и представить не мог, что буду 18 лет возглавлять народную команду! Однако мечты иногда сбываются.

Эти годы вместили многое. И восхитительные победы, и ужасные поражения. Радость триумфа и горечь разочарования. Обретение новых соратников и тех, о ком хочется скорее забыть. Это жизнь. Это футбол.

Хочу выразить искреннюю благодарность моим друзьям и коллегам из компании “Лукойл” за то, что в этой сложнейшей обстановке они согласились поддержать столь значимый социальный проект, как “Спартак”. Я оставляю им конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером, а также высокопрофессиональную команду менеджеров. И, конечно, великолепный стадион. Верю, что вместе они способны достигнуть новых побед!

P. S. Да, и это не некролог. Всегда можете рассчитывать на мою помощь и поддержку. Я остаюсь преданным болельщиком моей любимой команды “Спартак”. Вперёд, красно-белые! К новым титулам!»— приводит слова Федуна официальный сайт «Спартака».

Напомним, Леонид Федун занимал должность главы «Спартака» 18 лет. При нём красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2021/2022 красно-белые завоевали Кубок России и финишировали на 10-м месте в чемпионате страны. В новом сезоне «Спартак» делит вторую строчку с московским ЦСКА — команды набрали по 13 очков за шесть матчей.

Ранее СМИ сообщали, что заменить Федуна во главе «Спартака» может экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц или вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын.

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