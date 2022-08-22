Федун выступил с заявлением после ухода из «Спартака»

«Дорогие болельщики! Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче “Спартака”, я и представить не мог, что буду 18 лет возглавлять народную команду! Однако мечты иногда сбываются.



Эти годы вместили многое. И восхитительные победы, и ужасные поражения. Радость триумфа и горечь разочарования. Обретение новых соратников и тех, о ком хочется скорее забыть. Это жизнь. Это футбол.



Хочу выразить искреннюю благодарность моим друзьям и коллегам из компании “Лукойл” за то, что в этой сложнейшей обстановке они согласились поддержать столь значимый социальный проект, как “Спартак”. Я оставляю им конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером, а также высокопрофессиональную команду менеджеров. И, конечно, великолепный стадион. Верю, что вместе они способны достигнуть новых побед!



P. S. Да, и это не некролог. Всегда можете рассчитывать на мою помощь и поддержку. Я остаюсь преданным болельщиком моей любимой команды “Спартак”. Вперёд, красно-белые! К новым титулам!»— приводит слова Федуна официальный сайт «Спартака».