Федун покинул «Спартак». Дальше будет лучше?

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

Леонид Федун покинул «Спартак» после 18 лет управления самым популярным футбольным клубом страны. Новым владельцем станет компания «ЛУКОЙЛ», которая приобрела 100 процентов акций. Также на баланс нефтяного гиганта поступит стадион «Открытие банк Арена». В ближайшее время реформированию подлежит главный управленческий орган «Спартака» — совет директоров.

Две недели назад каждый из его членов подписал соглашение о согласии на любые реформы органа со стороны «ЛУКОЙЛа», в числе прочих автограф под документом оставил и Леонид Федун. В ближайшее время состав совета директоров полностью обновится.

Мои источники, близкие к ПАО, сообщают, что председателем нового совета директоров может стать один из виде-президентов нефтяной компании Евгений Хавкин. По словам людей, владеющих информацией, Хавкин проявляет активность в вопросе развития «Спартака» и уже сейчас принимает участие в построении его управленческой вертикали.

Внутри «Спартака» также не исключены изменения. Генеральный директор Евгений Мележиков может быть переведен на должность исполнительно директора, но это пока окончательно не утверждено. Также перемены способны затронуть спортивный блок и пресс-службу.

Но главный вопрос, который заботит сейчас всех болельщиков «Спартака»: что будет дальше после ухода Федуна? Можно как угодно относиться к эпохе правления Леонида Арнольдовича. Оставаться недовольным маленьким количеством выигранных титулов или постоянной чехардой в руководстве. Но Федун по-настоящему любил клуб и вкладывал в него кучу денег. За это следует сказать Леониду Арнольдовичу большое спасибо! Уверен, он будет пламенно поддерживать «Спартак» и останется одним из главных болельщиков красно-белых.