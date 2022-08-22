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13:55 (мск), источник: Sport24

Как разбогател владелец «Спартака» Леонид Федун. Сегодня он ушел из клуба

Конец эпохи.

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Эпоха Леонида Федуна в «Спартаке» официально завершена. Пресс-служба «Лукойла» сообщила о том, что компания приобрела 100% акций «Спартака», а также стадиона московского клуба. При этом Леонид Федун покидает все свои занимаемые должности в клубе в связи с выходом их состава акционеров красно-белых.

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Федун рулил «Спартаком» с 2004 года и за это время превратился в одного из самых успешных бизнесменов России. Уже пятый год подряд он входит топ-20 самых богатых предпринимателей нашей страны по версии Forbes — в 2021 году Федун занял 16-ю строчку, а его состояние оценили в 11,1 млрд долларов.

Удивительно, но чуть более 30 лет назад будущий миллиардер еще был обычным преподавателем и читал лекции на севере России, в небольшом городке под Сургутом Когалыме.

Так как же ему удалось заработать состояние?

Вспоминаем и прощаемся с эпохой Федуна в «Спартаке».

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Как Федун оказался в «Лукойле»

Леонид Федун родился в Киеве в семье военного хирурга. Арнольд Федун пользовался в стране огромным авторитетом, был удостоен звания народного врача СССР и вполне бы мог поделиться с сыном премудростями профессии. Тем не менее Федун младший выбрал свой путь, решив связать жизнь с армией.

Сразу после школы он поступил в ракетное училище в Ростове-на-Дону на военно-политический факультет. Получив диплом, будущий предприниматель решил продолжить обучение — переехал в подмосковную Балашиху и поступил в Военную Академию имени Дзержинского. Там в 1984 году Федун окончил адъюнктуру, защитил кандидатскую диссертацию и стал кандидатом философских наук.

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Однако и этого жадному до новых знаний студенту оказалось мало. Будущий владелец «Спартака» остался в академии на правах преподавателя — стал читать лекции студентам и заниматься самообразованием.

Расширив кругозор, Федун добился приглашения в общество «Знание», которое отправило его в командировку в Когалым — читать лекции для нефтяников.

Та поездка стала для Леонида Арнольдовича судьбоносной. На одной из лекций он так впечатлил замгендира «Когалымнефтегаза» Виталия Шмидта, что тот решил познакомить его со своим начальником — Вагитом Алекперовым, будущим президентом «Лукойла».

Встретившись с боссом Шмидта, Федун очаровал и его. Так он обзавелся мощным знакомством, которое в будущем ему очень пригодилось.

Источник: РИА "Новости"

В 1989-м Алекперов переехал в Москву и получил пост замминистра нефтяной и газовой промышленности СССР, а спустя два года объединил «Лангепаснефтегаза», «Урайнефтегаза» и «Когалымнефтегаза» в корпорацию, которая стала называться «Лукойл».

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Компания нуждалась в хороших кадрах. Поэтому вскоре Алекперов решил подтянуть в Москву своего нового знакомого.

Леонид Федун с удовольствием принял приглашение. К тому времени он уже вдоволь насмотрелся всякого в провинции.

«В 1990-м, когда я был в Западной Сибири, из-за сильной метели не мог почти неделю вылететь из Сургута. И все это время я жил в ящике из-под телевизора. Другие могли с ума сойти, а я спокойно относился к происходящему. Ящик находился под лестницей в сургутском аэропорту. Гостиницы не было, автобусы и машины не ездили. Людей было очень много. Спасала ишимская водка, такие синие котлеты и открывшиеся первые видеосалоны, куда можно было прийти и поспать», — вспоминал Федун.

Федун оставил военное дело, дослужившись до полковника, и с головой окунулся в нефтяную сферу. Сначала набрался опыта и основал консалтинговую компанию «Нефтьконсультант», а затем по приглашению товарища стал генеральным директором АО «ЛУКОЙЛ-консалтинг». Дальше Федун стабильно и уверенно двигался вверх по карьерной лестнице, пока в 1998 году в России не случился экономический кризис и удачливый предприниматель вновь не получил отличный шанс резко преумножить свое состояние.

Источник: РИА "Новости"

Что случилось с экономикой в России в 1998 году

Из-за неудачной экономической политики российских властей, а также кризиса в странах Азии, благодаря которому цены на нефть стали падать, в России в 1998 году разразился серьезный экономический кризис. 17 августа наша страна объявила о невозможности расплатиться по своим долговым обязательствам, а вскоре Центробанк отказался от поддержки рубля.

В итоге курс доллара к рублю резко подскочил — с 6 рублей до 21 рубля за один доллар, и вызвал резкий рост инфляции. В России стали банкротиться предприятия и лопаться банки, а их вкладчики начали терять деньги. Кроме того, с сумасшедшей скоростью росли цены на товары, люди теряли работу, а те, кто все-таки сохранял ее, месяцами ждали зарплату. ВВП упал в три раза, внешний и внутренний долг России увеличились до 300 миллиардов долларов.

Как Федун разбогател во время кризиса

Именно благодаря такой нестабильной экономической ситуации в стране Леонид Федун еще сильнее обогатился. Нефтяной топ-менеджер, добравшийся к 1998 году до поста вице-президента «Лукойла», предсказал кризис, рискнул и не прогадал.

Источник: РИА "Новости"

«В конце 90-х годов я знал, что будет кризис, и пошел на риск — продал все и вышел изо всех государственных краткосрочных облигаций и так далее. Когда все рухнуло в августе 1998 года, все бегали [в отчаянии], а меня просто перло от счастья, потому что я все сделал правильно. У меня был кэш, на который я потом накупил очень много дешевых активов, они послужили основой моего состояния», — рассказывал Федун «РБК».

Часть заработанных денег предприниматель решил потрать на футбол и в апреле 2004 года купил контрольный пакет акций «Спартака». Официально сумма сделки не разглашалась, однако говорят, что клуб обошелся Федуну в 70 миллионов долларов.

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