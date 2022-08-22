Орлов: «Спартак» — реальная сила. 4 сентября нас ждет матч-огонь

— «Спартак» в дерби с «Динамо» был неплох. Где-то не повезло. Но бело-голубые оказались конкретнее. Тем не менее никто не сбрасывает красно-белых со счетов. Это реальная сила. 4 сентября нас ждет матч-огонь — «Спартак» — «Зенит».

Ошибка Умярова напомнила мне ляп Зобнина на чемпионате Европы. Какое-то затмение… Это психология? Умяров левой ногой помешал своей правой. От чего это идет? От неуверенности в себе? Может быть, он слишком закомплексован? Его сейчас многие поддерживают, но по большому счету парень отобрал очки у своей команды, — сказал Орлов «СЭ».