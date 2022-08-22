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14:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Орлов: «Спартак» — реальная сила. 4 сентября нас ждет матч-огонь

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о роковой ошибке полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в дерби с «Динамо».

Спартак
Зенит
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

— «Спартак» в дерби с «Динамо» был неплох. Где-то не повезло. Но бело-голубые оказались конкретнее. Тем не менее никто не сбрасывает красно-белых со счетов. Это реальная сила. 4 сентября нас ждет матч-огонь — «Спартак» — «Зенит».

Ошибка Умярова напомнила мне ляп Зобнина на чемпионате Европы. Какое-то затмение… Это психология? Умяров левой ногой помешал своей правой. От чего это идет? От неуверенности в себе? Может быть, он слишком закомплексован? Его сейчас многие поддерживают, но по большому счету парень отобрал очки у своей команды, — сказал Орлов «СЭ».

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Первый тайм: 1:0
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