Романцев об уходе Федуна: Эх, не вовремя!

— Признаюсь, когда услышал сообщение о том, что Федун покидает «Спартак», не поверил в него. И прежде всего потому, что сейчас команда встает на ноги, возвращает тот наш характер и игру, которые помогали побеждать и делать болельщиков счастливыми.

В этих переменах немалая заслуга президента клуба, поэтому я так и удивлен уходу. Теперь, когда все расставлено по местам, хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за все сделанное им для «Спартака». А желая ему всего самого лучшего, все-таки не могу не сказать: «Эх, не вовремя!» — заявил Романцев «СЭ».

Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет. При нем «Спартак» стал чемпионом России (2016/17), шестикратным серебряным призером чемпионата России, бронзовым призером РПЛ (2017/18), обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка (2016/17) страны.