Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Рома
Кремонезе
Футбол. Зарубежный
21:00
Эльче
Альмерия
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21.08
Реал Сосьедад
Барселона
14
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.08
Краснодар
Оренбург
20
21.08
Зенит
Торпедо
20
21.08
ЦСКА
Ахмат
42
20.08
Ростов
Сочи
22
20.08
Динамо
Спартак
10
20.08
Химки
Локомотив
03
20.08
Урал
Нижний Новгород
01
19.08
Крылья Советов
Факел
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Романцев об уходе Федуна: Эх, не вовремя!

Бывший главный тренер и президент «Спартака» Олег Романцев в разговоре с журналистом «СЭ» прокомментировал уход Леонида Федуна из московского клуба.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Признаюсь, когда услышал сообщение о том, что Федун покидает «Спартак», не поверил в него. И прежде всего потому, что сейчас команда встает на ноги, возвращает тот наш характер и игру, которые помогали побеждать и делать болельщиков счастливыми.

В этих переменах немалая заслуга президента клуба, поэтому я так и удивлен уходу. Теперь, когда все расставлено по местам, хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за все сделанное им для «Спартака». А желая ему всего самого лучшего, все-таки не могу не сказать: «Эх, не вовремя!» — заявил Романцев «СЭ».

Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет. При нем «Спартак» стал чемпионом России (2016/17), шестикратным серебряным призером чемпионата России, бронзовым призером РПЛ (2017/18), обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка (2016/17) страны.

В прошлом сезоне клуб завоевал Кубок России и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, в этом сезоне красно-белые делят вторую строчку с ЦСКА, набрав 13 очков.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь