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16:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведев об уходе Федуна из «Спартака»: «Всегда его ждем со спутницей у нас на арене!»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Леонида Федуна из «Спартака».

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— Когда такие знаковые фигуры покидают свое место, на котором проработали целых 18 лет, всегда нелегко свыкнуться с этим. Печальная новость. Это была целая эпоха: менялись поколения, сменилось несколько составов футболистов. Мне неизвестно, почему было принято такое решение. Пускай «Спартак» сам разбирается с этим. Это лукойловско-спартаковская кухня.

Леонид Арнольдович сделал очень много, как для «Спартака», так и для всего российского футбола в целом! Его будет нам не хватать. Надеюсь, что он не перестанет интересоваться футболом и ходить на матчи. Мы всегда ждем Леонида Арнольдовича вместе с его спутницей на любом матче у нас на «Газпром Арене», — сказал Медведев «СЭ».

Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет. В прошлом клуб завоевал Кубок России и финишировали на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, в этом сезоне красно-белые делят вторую строчку с ЦСКА, набрав по 13 очков.

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