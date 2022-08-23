Противоречия Федуна. Спасибо за стадион, музей и финансирование «Спартака». Но титулов могло бы быть намного больше

Эпоха Леонида Федуна в «Спартаке» закончилась. Пока этого не произошло как факта, пока он сам в понедельник об этом не объявил, — я не верил, сколько бы о том ни говорили самые достоверные источники.

Но теперь факт есть. И только время, как всегда и бывает, расставит все по своим местам и рассудит, какое место тот или иной человек занял в истории. В данном случае — нашего футбола и его самого популярного клуба.

У меня всегда было сложное отношение к Леониду Арнольдовичу как к боссу «Спартака». Стадион и потрясающий музей — это навсегда, и это сделал он. Финансирование с его стороны шло щедрое и продолжалось оно целых 18 лет — человеческое совершеннолетие.

Но иногда Федун утром не знал, что скажет и сделает вечером. Ему не хватало стратегического мышления, он менял менеджеров и тренеров с ужасающей для футбола частотой. Акционер клуба оставался слишком подвержен смене настроения и влиянию окружающих — как родных, так и приближенных. Последние тоже часто менялись — а с ними и концепция. Из-за всех этих качеств Федуна выиграно намного меньше, чем позволяли его возможности и его деньги. А теперь этих возможностей и денег нет, и он ушел.

Тем не менее — обращаюсь к спартаковским болельщикам — давайте скажем Федуну спасибо. Сейчас правильный момент для этого. Он любил и любит «Спартак», пусть и своею, странною любовью. Но в любви этой сомнений нет.

Спасибо уже за то, что выкупил клуб у Червиченко

Конец 2003 года. Мне звонит Кирилл Клейменов, ведущий программы «Время» и болельщик «Спартака», с которым мы подростками учились в школе юного журналиста при журфаке МГУ и писали текст о спартаковском фанатском движении в какой-то норвежский журнал. Рассказывает, что в «Спартаке» грядут большие перемены, и озвучивает фамилию Федуна, к которому он был (а может, и остается, судя по тому, что недавно вошел в совет директоров красно-белых) очень близок.

Для меня это имя в тот момент ни о чем не говорило, но новость я, человек, к «Спартаку» небезразличный, воспринял с огромной радостью. Оценивая сейчас роль Федуна в спартаковской истории, давайте не забудем, что там было до него. А были:

скандальный президент Андрей Червиченко, в интервью «СЭ» назвавший «Спартак» для себя «геморроем» (дословно звучало так: «Мне жена говорит: “Ты не мог дешевле геморрой купить?”) и удостоившийся от болельщиков скандирования: “Чемодан, вокзал, Ростов!” на каждом матче;

увольнение летом 2003 года Олега Романцева, самого “трофейного” тренера в истории клуба, причем сразу же после выигрыша Кубка России. Червиченко выгнал Романцева за публичную критику в его адрес перед финалом;

10-е место в чемпионате-2003, худшее в российской истории клуба — до того сезона команда ни разу не выпадала из тройки призеров, девять раз заняв первое место и по разу — второе и третье;

дисквалификация за употребление допинга (бромантана) лидера “Спартака” Егора Титова. Позже выяснится, что при президенте Червиченко, тренере Андрее Чернышове и врачах Анатолии Щукине и Артеме Катулине бромантаном кормили весь “Спартак”;

прокрутка в течение нескольких лет через команду десятков “левых” игроков, что россиян, что легионеров, из-за чего к моменту смены владельца на балансе у “Спартака” находилось более 80 (!) футболистов, а владелец Червиченко перестал разговаривать с другом детства, спортивным директором Александром Шикуновым, которого заподозрил в коррупции;

явное подозрение на договорной матч в последнем туре чемпионата-2003, в котором “Спартак”, которому ничего не было надо, безвольно уступил “Торпедо-Металлургу”, сохранившему благодаря этой победе место в элите. Болельщики все быстро поняли и по ходу игры вывесили баннер с портретом основателя клуба Николая Старостина и надписью: “Он все видит”.

Вот на таком чудовищном фоне, три года спустя и вызвавшем к жизни название моей книги “Как убивали “Спартак”, Федун и решил купить красно-белых. За одно это ему надо кланяться в ноги. Такого черного времени у клуба в российские времена не было ни до, ни после.

Не клуб-семья, а система сдержек и противовесов

И ему быстро удалось расчистить завалы. Да, не он, а глава «Лукойла» Вагит Алекперов привел в «Спартак» первого гендиректора эпохи Федуна — Юрия Первака, но это непринципиально — полтора года они работали вместе, и команда шла строго вверх. Первак купил в «Црвене Звезде» молодого, очень талантливого, но страдавшего хронической травмой спины защитника Неманью Видича, которого поставил на ноги при помощи китайского врача-иглоукалывателя Лю Хуншена. Убедил в необходимости вернуться в родной клуб из «Порту» Дмитрия Аленичева, автора голов в победных финалах двух еврокубков подряд, включая решающий матч Лиги чемпионов-2004 против «Монако». Еще целая группа квалифицированных игроков в тот момент пополнила «Спартак», и уже в 2005-м команда заняла второе место. А затем взяла серебро еще два года подряд — оба раза вплотную приблизившись к золоту.

Но самостоятельно и жестко (пусть иногда даже с перебором — с Романом Павлюченко у них однажды чуть до драки не дошло) действующий гендир Федуну тогда не был нужен. Поэтому вместо Первака на стыке 2005 и 2006 годов он назначил бесконфликтного, ориентировавшегося на мнение высшего руководства Сергея Шавло.

Когда это произошло, я вспомнил один момент, заигравший новыми красками.

Весной 2004-го, когда Червиченко постепенно передавал Федуну дела, но о приходе последнего еще не было объявлено официально, Клейменов организовал мне неформальную встречу с Федуном в Лужниках в перерыве одного из матчей. Среди прочего будущий владелец «Спартака» спросил, кого из ветеранов клуба я бы видел его президентом — с учетом того, что Никите Симоняну уже предлагали, но легендарный форвард и тренер по возрасту отказался.

Я назвал Вагиза Хидиятуллина — в те годы яркую, харизматичную и не боявшуюся выражать свою точку зрения фигуру. Федун ответил в том духе, что тот слишком независим, и спросил, что я думаю о Викторе Папаеве. Но и с тем в итоге что-то не срослось. А приоритеты Леонида Арнольдовича по ответу о Хидиятуллине мне стали яснее.

В прошлом году мы разговаривали с Перваком к его 70-летию, и я спросил, как бы он отреагировал, если бы Федун снова позвал его, как тогда выразился, «расчищать авгиевы конюшни». Ответ такой:

— Может, и согласился бы, но на строго определенных условиях. Чтобы мне никто не мешал и дали время. А они с Заремой чтобы сидели и созерцали футбол. Помогать мне не надо. И я точно не буду ни под кого ложиться и ни на кого стучать. Так, как на меня стучал Федуну один из тогдашних руководителей. Все это создает в клубе нездоровую атмосферу, которая переносится на команду. А игроки должны спокойно играть в футбол!

Первак поднял правильную проблему, которая все эти годы мешала Федуну добиваться тех успехов, на которые тот рассчитывал. Вместо того чтобы создать (подобно тандему Валерий Филатов — Юрий Семин в «Локомотиве» или Евгению Гинеру в ЦСКА) клуб-семью, он действовал по принципу «разделяй и властвуй», использовал систему сдержек и противовесов. Возможно, в нефтяном или каком-то другом бизнесе это работает, но в футболе — нет.

Эпоха Федуна в «Спартаке» 19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

Один только факт. Год за годом у Федуна в клубе наряду с главным тренером работал либо спортивный, либо генеральный директор, который в случае отставки первого мог занять его место. Так и получалось:

осень 2004-го — весна 2006-го — главный тренер — Александр Старков, спортивный директор — Владимир Федотов. В 2006 году Федотов становится главным тренером;.

— главный тренер — Александр Старков, спортивный директор — Владимир Федотов. В 2006 году Федотов становится главным тренером;. весна 2006-го — весна 2007-го — главный тренер — Федотов, спортивный директор — Станислав Черчесов. В 2007 году Черчесов становится главным тренером;.

— главный тренер — Федотов, спортивный директор — Станислав Черчесов. В 2007 году Черчесов становится главным тренером;. весна 2007-го — лето 2008-го — главный тренер — Черчесов, затем — Микаэль Лаудруп. В 2008-м генеральным директором назначается Валерий Карпин. Весной 2009-го Карпин становится главным тренером;.

— главный тренер — Черчесов, затем — Микаэль Лаудруп. В 2008-м генеральным директором назначается Валерий Карпин. Весной 2009-го Карпин становится главным тренером;. лето — осень 2012-го — главный тренер — Унаи Эмери, генеральный директор — Карпин. В ноябре он возвращается на должность главного тренера.

Получается так, что Федун сознательно создавал такие условия для тренеров, что они чувствовали себя как на сковородке. И это, раньше или позже, заканчивалось сменой специалиста и приходом на его место недавнего спортивного или генерального директора. Системность всех этих вещей сомнению не подлежит, иначе одна и та же модель с небольшими корректировками не сработала бы четыре раза.

Российский Хесус Хиль

Со временем подобная практика прекратилась, но тренеры в «Спартаке» продолжали прокручиваться как через мясорубку — простите за невольный отсыл к неофициальному спартаковскому «никнейму». Уже приводил эту статистику, но она настолько показательна, что можно повторить: за все 18 лет Федуна только один специалист отработал три года подряд, причем почти ровно — Карпин с весны 2009-го по весну 2012-го. Массимо Каррера, даже выиграв чемпионство, лишь немного перевалил за два года — с августа 2016-го по сентябрь 2018-го. А все остальные не продержались и двух лет. Двух!

Это, конечно, абсолютно ненормально. Как и общее количество тренеров, проработавших в «Спартаке» за это «совершеннолетие»: Скала, Старков, Федотов, Черчесов, Ледяхов (и.о.), Лаудруп, Карпин, Эмери, Гунько, Якин, Аленичев, Каррера, Рианчо (и.о.), Кононов, Кузнецов (и.о.), Тедеско, Руй Витория, Ваноли, Абаскаль. 18 лет — 19 фамилий!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4lpvsH6YCDU" title="LIVE | Федун покинул «Спартак». Дальше будет лучше?" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда-то образцом непостоянства, смены настроения, эксцентричности, лихорадочных увольнений и назначений считался владелец мадридского «Атлетико» Хесус Хиль. По сравнению с ним даже Федун отдыхает — за 17 лет тот сменил 30 (!) человек, однажды сообщив ненавистным ему журналистам: «Для меня уволить тренера — все равно что прикончить бутылку пива».

При этом в его не просто любви, а обожании клуба сомнений не было ни малейших. Но кому от этого легче? Правда, за пределами спорта бизнесмен Хиль ходил по гораздо более тонкому льду, чем Федун, — испанец прослыл откровенным расистом, на него по разным поводам завели десятки уголовных дел, правда, всякий раз ему удавалось выкрутиться. Леонид Арнольдович в жизни и бизнесе по сравнению с ним — паинька. Однако в футбольных вопросах сравнения уместны. Даже чемпионств у них — по одному…

Мысли Федуна о том, как надо менять российский футбол, гораздо правильнее и адекватнее того, что он говорил и делал в своей епархии — «Спартаке». Репортеры высчитывали дни и часы, которые проходили между его словами о кредите доверия тренеру и его отставкой: так произошло, например, в случае с Эмери. После 0:3 дома в Лиге чемпионов от «Барселоны» хозяин «Спартака» сообщал, что баск доработает до конца контракта (оставалось еще полтора года), а после следующего же матча, 1:5 с «Динамо» — отставка.

Это для Федуна было нормой. Произнесенные вслух слова мало что значили. Не знаю, что могло бы заставить президентов клубов Филатова или Гинера сказать о своем футболисте, что он — «новый Месси». А у Леонида Арнольдовича по отношению к еще ничего не успевшему сделать Денису Давыдову это оказалось проще простого.

На мальчишку тут же обрушивался смерч ожиданий, подколок и чего угодно. Парень, и так-то беспечный (помню, в середине чемпионского сезона капитан Денис Глушаков мимоходом говорил мне, что «штрафную кассу» поручают молодым, но только не Давыдову, потому что тому нельзя деньги давать), откровенно «плыл», переставал нормально тренироваться, начинал нарушать режим, и карьера его шла под откос. А что Федуну? Сказал и сказал.

Так и про Карпина прозвучало после второй отставки: «Сбитый летчик». Что тот делал эти восемь лет? Планомерно прогрессировал как тренер, пахал — и дорос до работы со сборной России, а с «Ростовом» сейчас входит в топ пять РПЛ. Время все расставило на свои места.

«Подарите мне галстук, чтобы я на нем повесился»

«Спартак» между тем Федун очень любил. Когда в какой-то очередной его день рождения команда проиграла, он бросил фразу: «Подарите мне галстук, чтобы я на нем повесился» — и вот тогда-то мне его стало по-настоящему жалко.

За эти 18 лет он пытался перепробовать много моделей руководящего поведения — от тотального контроля времен Шавло до хотя бы частичного отхода от каждодневного процесса во времена совмещения Карпиным постов гендиректора и главного тренера; от нулевого общения с игроками в ранние годы до захода в раздевалку после каждого матча в чемпионском сезоне. И его оценка роли тренера в успехе команды была полярной — от печально знаменитых 10 процентов в середине нулевых до 100 процентов сразу после золота. Его швыряло влево-вправо, вверх-вниз…

Показательно, что «Спартак» почти каждый год становился первым в РПЛ по агентским комиссионным — не означало ли подобное, что его же подчиненные босса обманывают, а сами втихаря пилят бюджет? Он менял топ-менеджеров, но с новыми чаще всего продолжалось то же самое. Он не был способен контролировать этот процесс и либо не разбирался в людях, либо не выстраивал в клубе такую систему, при которой прикарманивание средств невозможно. Тут-то и сказывалось, что Федун не умел и не знал, что такое строить клуб и команду-семью…

И все-таки хоть раз, но Федун стал чемпионом, а значит — самым счастливым человеком на свете. Пусть это и случилось скорее вопреки, чем благодаря. «Благодаря» — это покупки летом 2016-го Фернандо и Романа Зобнина; вторая — вообще с подачи владельца, первая — после того, как Дмитрий Аленичев убедил его, что бразилец подходит «Спартаку» больше двух конкурентов, в том числе Лассана Диарра.

А «вопреки» — это само назначение Карреры. Никогда до того не работавшего главным тренером, не жившего и не игравшего за границей, не знавшего иностранных языков. То есть у итальянца были все объективные причины, чтобы… не стать чемпионом. И даже статистика — за 30 лет чемпионатов России до и после того ни разу их не выигрывала команда, сменившая по ходу сезона (не важно, что после первого тура) главного тренера. А тогда — стала.

Но и роман с Каррерой не получился долгим, потому что Федун не управлял клубом и не мог увидеть, что между Массимо и командой, Массимо и штабом нарастает напряжение, которое в какой-то момент перейдет точку невозврата. А держи он руку на пульсе (не обязательно самому, через осуществляющих оперативное руководство!), поговори вовремя с одной и другой стороной, образумь их, если нужно, поставь на место — и проблема была бы снята в зародыше.

Ведь, по сути, то же самое произошло больше чем десятью годами ранее в известном скандале между Аленичевым и Старковым, стоившем одному продолжения карьеры игрока, другому — места главного тренера «Спартака», да и серьезной тренерской карьеры вообще. В обоих случаях Федун не чувствовал, что что-то происходит, не видел, что нужно нажать стоп-кран, предпринять что-то крутое.

Искусство руководителя — оно в том и заключается, чтобы и не начинать чинить то, что и так работает, и в то же время предвидеть, когда работать перестанет. И делать шаг на упреждение. Федун этому искусству так и не научился. Опухоли внутри клуба и команды он диагностировал уже на четвертой стадии, когда их и так уже видели все, и пути к выздоровлению уже не имелось. Из-за этого раз за разом ему и приходилось начинать спартаковскую жизнь заново, назначать нового тренера, менять стратегию… Потому и был его путь к титулам настолько дольше, чем у конкурентов.

Всего три трофея за 18 лет — при 20 у «Зенита», 19 у ЦСКА и 9 у «Локомотива»

«Спартак» Федуна за 18 лет взял три трофея — по одному чемпионству, Кубку и Суперкубку. У «Зенита» за это же время — 20 трофеев (включая Кубок и Суперкубок УЕФА), у ЦСКА — 19 (в том числе Кубок УЕФА), у «Локо» — девять, у «Рубина» — пять. Красно-белые — лишь пятые.

Но, если посмотреть, что творилось в эти же годы с клубами со славной историей вроде «Динамо» и «Торпедо», у которых с того же 2004 года ноль титулов и несколько вылетов из премьер-лиги на двоих, — понимаешь, что и это надо ценить. Федун уходит действующим обладателем Кубка России, а если бы объявление случилось тур назад — единоличным лидером чемпионата страны. Это, кстати, было бы красиво. Не стоило дожидаться дерби с «Динамо».

Как понимаю, в современных условиях у Федуна не осталось достаточно средств, чтобы финансировать клуб уровня «Спартака». Поэтому «Лукойл», где до недавнего времени Леонид Арнольдович служил вице-президентом, и выкупил у него сто процентов акций.

«Спартак» завоевал первый с 2003 года Кубок России 18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

К лучшему или к худшему это — покажет только время. Оно же покажет, кем станут для «Спартака» Федун и Зарема — молчаливыми посетителями VIP-лож и наблюдателями за процессом со стороны или активными непримиримыми экспертами вроде Червиченко. Расчехлит ли Салихова свой лютый Telegram-канал, который загорелся так же ярко, как и стремительно погас.

Ясно одно: без Федуна это будет уже что-то совсем другое. И оценить как однозначно положительное или отрицательное его время в «Спартаке» нельзя.

Если бы не Федун, очень возможно, что вы не пришли бы сейчас на «Открытие Банк Арену», не встретились бы с друзьями у статуи Гладиатора, не сфотографировались у памятников Игорю Нетто и Федору Черенкову, не «залипли» бы на полдня в клубном музее, читая анкету Николая Старостина и дневник Никиты Симоняна в чемпионский год, а затем глядя на видеоподборку голов любимых игроков и подбирая из них символические сборные за всю историю «Спартака».

Но, если бы не Федун, очень возможно, что чемпионом и обладателем Кубка «Спартак» за это время становился бы гораздо чаще, а главных тренеров работало бы намного меньше. А с другой стороны, может, у него не было бы для этого денег, которые Леонид Арнольдович вкладывал. С третьей — они могли бы намного более рачительно использоваться.

Вот как это до конца оценишь при всех таких противоречиях?

Скучно при вас точно не было, Леонид Арнольдович. Часто мы не знали, чего ждать от вас. Да и вы от себя, по-моему, тоже. Иногда это работало. Но регулярно — не могло.

И при всей благодарности вам за многое сделанное дальше от «Спартака» хочется все-таки большей логики, здравого смысла и понимания, что и почему происходит.