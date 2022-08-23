Источник: китайский банк рассматривает вариант покупки «Торпедо»

Ранее в эфире телеканала «Матч» юрист Александр Добровинский заявил, что один из китайских банков рассматривает возможность покупки серьёзного футбольного клуба из Москвы. Юрист не имел достоверной информации о том, какой именно столичный клуб интересен китайским инвесторам, поэтому предположил, что это может быть «Спартак».