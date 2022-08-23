Генич прокомментировал возможный приход Вяльбе в «Спартак»

— По Вяльбе линейка понятная — «Лукойл» давно спонсирует федерацию лыжного спорта. Вяльбе продемонстрировала там результат и правильные методы управления. Она настолько состоявшийся человек, что ей по барабану такие вещи, как распилить, унести, пронести, продавить, какие-то свои интересы. Ей просто было бы интересно это с точки зрения спортивного менеджмента. Тем более, с ее опытом. Все равно какие-то вещи в плане управления схожи.