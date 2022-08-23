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18:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Генич прокомментировал возможный приход Вяльбе в «Спартак»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» прокомментировал возможный приход Елены Вяльбе в руководство «Спартака».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

— По Вяльбе линейка понятная — «Лукойл» давно спонсирует федерацию лыжного спорта. Вяльбе продемонстрировала там результат и правильные методы управления. Она настолько состоявшийся человек, что ей по барабану такие вещи, как распилить, унести, пронести, продавить, какие-то свои интересы. Ей просто было бы интересно это с точки зрения спортивного менеджмента. Тем более, с ее опытом. Все равно какие-то вещи в плане управления схожи.

Вчера, 22 августа, стало известно, что «Лукойл» приобрел 100 процентов акций «Спартака». Леонид Федун не будет управлять клубом. Сообщалось, что его место может занять Вяльбе.

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