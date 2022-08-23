Мостовой — о работе Писарева в «Химках»: «Чудовищно, нельзя было убирать Юрана»

10 августа Николай Писарев возглавил «Химки» вместо уволенного Сергея Юрана. После этого подмосковная команда проиграла два матча подряд с общим счетом 1:6.

«Назначать человека, который нигде раньше не был — удивительно. Вся ситуация в “Химках” — кошмар. Это самая удивительная история в этом сезоне. Когда тренер идет в трех очках от первого места, но его убирают, ничего не объяснив — это совершенно темная ситуация.

Команда в последних двух играх показала чудовищный результат, пропустив, если не ошибаюсь, шесть мячей. И это нормально? Неправильно было убирать Юрана. Логики никакой в этом решении нет. Хотя в нашем футболе логики не бывает. После всей этой ситуации никто не сказал, за что убрали Юрана, поэтому все люди звонят нам, кто всю жизнь в футболе. Это превратилось в «Смехопанораму». Да чемпионат только начался, впереди много туров, «Химки», которые мы видели в первых турах, не слабее команд с пятого по 16-е место.

В «Урале» хотя бы понятно, почему убрали тренера. Там есть логика. Представьте, если сейчас из «Динамо» уберут Йокановича, который в пятерке. Все скажут: «Нихрена себе». Так и тут", — заявил Мостовой в интервью Metaratings.ru.