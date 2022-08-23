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19:59 (мск), источник: Sport24

«Зенит» объявил заявку на матч легенд против «Спартака». Денисов, Аршавин, Кержаков и Данни — в составе

Петербургский «Зенит» объявил заявку состава ветеранской команды на ответный матч легенд против московского «Спартака».

Спартак
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Принципиальная игра экс-звезд футбола пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве 2 сентября. Начало матча — в 19:00 (мск).

Вратари: Вячеслав Малафеев, Юрий Окрошидзе;.

Защитники: Алексей Игонин, Валерий Цветков, Александр Анюков, Константин Лобов;.

Полузащитники: Анатолий Тимощук, Роман Широков, Константин Зырянов, Владимир Быстров, Константин Коноплев, Игорь Денисов, Данни, Владислав Радимов;.

Нападающие: Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Максим Астафьев, Алехандро Домингес, Павел Погребняк;.

Главный тренер: Анатолий Давыдов; помощник: Александр Медведев.

Первый матч между командами прошел в Санкт-Петербурге 8 июля и завершился победой легенд «Зенита» со счетом 2:0.

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