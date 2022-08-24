Текущие события
Футбол. Еврокубки
23.08
Виктория Пл
Карабах
21
Футбол. Еврокубки
23.08
Црвена Звезда
Маккаби Хайфа
22
Футбол. Еврокубки
23.08
Бенфика
Динамо К
30
Футбол. Еврокубки
23.08
АПОЭЛ
Юргорден
32
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
22:00
Трабзонспор
Копенгаген
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.08
Краснодар
Оренбург
20
21.08
Зенит
Торпедо
20
21.08
ЦСКА
Ахмат
42
20.08
Ростов
Сочи
22
20.08
Динамо
Спартак
10
20.08
Химки
Локомотив
03
20.08
Урал
Нижний Новгород
01
19.08
Крылья Советов
Факел
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
00:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кто выиграл от ухода Федуна и Заремы из «Спартака». Колонка Казакова

Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005—2015 годах — о смене владельца красно-белых.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

В панегириках Леониду Федуну, равно как и в долетающей в его спину критике, есть тени прошлого, надежды на более светлое будущее и порой детальный разбор трансферов, тренеров, достижений, ошибок, высказываний — в общем, всего того, что осталось после почти двадцатилетней эпохи «Спартака» при уже бывшем владельце.

Но не встретилась пока попытка осознать — кто выиграет от перемен в красно-белом клубе.

И кто проиграет.

Понятно, что это пока абстрактно. И что «Спартак» при Елене Вяльбе у руля вряд ли будет идентичен «Спартаку» Ашота Хачатурянца. Равно как топ-менеджер «Лукойла», о ком бы ни шла речь, столкнется с необходимостью приводить на ведущие позиции своих людей — и это тоже окажется иным процессом. Назначения и поиск возможностей и задач — всегда дорога перемен. ЦСКА, например, вложился в тренерский штаб как формирующую модель, а «Локомотив», напротив, свел эту должность едва ли не к фиктивной. И как бы ни было сейчас комфортно Гильермо Абаскалю, с понедельника он стал тренером, которого завела Зарема Салихова, — что ожидает в ближайшем времени испанца, оставшегося без компании людей, пригласивших его в Москву (владельцы и спортивный директор), не скажет никто.

Вряд ли Абаскаль ждал, что его оставят одного так быстро. Сколько бы ни писали и сколько бы ни опровергали информацию об отходе Леонида Федуна от дел, есть сомнения, что молодому тренеру на момент захода сказали, что все вскоре пойдет именно так.

Эпоха Федуна в «Спартаке»
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Но в любом случае есть те, кто уже выиграл от перемен в «Спартаке». Это РФС, РПЛ и судейский корпус.

В последние недели клуб перестал вести артподготовку по всем направлениям. Если в прошлом сезоне Зарема (не имевшая официальной должности, но формировавшая злобу дня, да и команду во многом тоже) часто проходилась напалмом по всем, кто, по ее мнению, был повинен в результатах «Спартака», нынешним летом ничего подобного не наблюдалось. Единственная шпилька была пущена публично в сторону Хачатурянца — когда экс-президенту лиги посоветовали молчать перед игрой.

И все. Наверняка к немалой радости серьезных футбольных чиновников и возглавляемых ими организаций: как ни крути, в последние годы «Спартак» находился в огненной фронде к остальному миру — от «как дела, конюшня?» до «блекло-голубых», «холуев» и так далее.

Конечно, это было проблемой — репутационной, информационной и так далее. В ситуации, когда отечественный футбол совершает очевидные попытки уйти от вольницы, в том числе фанатской, к аккуратному, стильному и внескандальному содержанию, тот «Спартак» был единственным противовесом сложившемуся укладу. Более того — этот противовес был совершенно неподконтрольным, с попытками не только на лидерство, но и с претензией на отсутствие рамок и права разговаривать с позиции силы (вспомнить хотя бы публичное обещание Федуна снять команду с чемпионата).

И вот сейчас эта страница перевернута.

Кто выиграл еще?

Сразу хочется сказать — конкуренты: ЦСКА, «Динамо», «Ростов», «Краснодар», «Сочи». Клубы, где сложилась внятная система управления. Те, кто должен выиграть от нестабильности в «Спартаке» в переходный период. Трансферный период завершается через две недели, исключать усиления в «Спартаке» нельзя — но даже если оно и будет, кто и как приведет новичков и как их будут встраивать в команду? А если никого не привезут, то сложно предположить, как станут играть красно-белые, если кто-то из двух-трех основополагающих футболистов получит травму.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 7, 27.08.2022, 17:30

Факел-Спартак-

При этом трансферный вопрос очевидно не главный — сейчас, когда к матчу с «Факелом» команда готовится без осознания, как все будет дальше.

Не менее интересно — есть ли план Б? На случай если через какое-то время клуб останется без Абаскаля, какой бы ни была причина.

Все-таки это «Спартак». Самый популярный и обсуждаемый клуб страны, да еще и в моменте, когда команда находится на пике своей зрелищности.

Загадок много. И самая интересная, пожалуй, — почему Федун ушел сейчас, а не в межсезонье.

Когда было бы время на строительство иной структуры и когда недовольство результатом просто зашкаливало.

Или почему не в ноябре, когда наступит долгая пауза на чемпионат мира в Катаре?

А именно сейчас. Когда «Спартак» настолько хорош.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь