Кто выиграл от ухода Федуна и Заремы из «Спартака». Колонка Казакова

В панегириках Леониду Федуну, равно как и в долетающей в его спину критике, есть тени прошлого, надежды на более светлое будущее и порой детальный разбор трансферов, тренеров, достижений, ошибок, высказываний — в общем, всего того, что осталось после почти двадцатилетней эпохи «Спартака» при уже бывшем владельце.

Но не встретилась пока попытка осознать — кто выиграет от перемен в красно-белом клубе.

И кто проиграет.

Понятно, что это пока абстрактно. И что «Спартак» при Елене Вяльбе у руля вряд ли будет идентичен «Спартаку» Ашота Хачатурянца. Равно как топ-менеджер «Лукойла», о ком бы ни шла речь, столкнется с необходимостью приводить на ведущие позиции своих людей — и это тоже окажется иным процессом. Назначения и поиск возможностей и задач — всегда дорога перемен. ЦСКА, например, вложился в тренерский штаб как формирующую модель, а «Локомотив», напротив, свел эту должность едва ли не к фиктивной. И как бы ни было сейчас комфортно Гильермо Абаскалю, с понедельника он стал тренером, которого завела Зарема Салихова, — что ожидает в ближайшем времени испанца, оставшегося без компании людей, пригласивших его в Москву (владельцы и спортивный директор), не скажет никто.

Вряд ли Абаскаль ждал, что его оставят одного так быстро. Сколько бы ни писали и сколько бы ни опровергали информацию об отходе Леонида Федуна от дел, есть сомнения, что молодому тренеру на момент захода сказали, что все вскоре пойдет именно так.

Эпоха Федуна в «Спартаке» 19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

Но в любом случае есть те, кто уже выиграл от перемен в «Спартаке». Это РФС, РПЛ и судейский корпус.

В последние недели клуб перестал вести артподготовку по всем направлениям. Если в прошлом сезоне Зарема (не имевшая официальной должности, но формировавшая злобу дня, да и команду во многом тоже) часто проходилась напалмом по всем, кто, по ее мнению, был повинен в результатах «Спартака», нынешним летом ничего подобного не наблюдалось. Единственная шпилька была пущена публично в сторону Хачатурянца — когда экс-президенту лиги посоветовали молчать перед игрой.

И все. Наверняка к немалой радости серьезных футбольных чиновников и возглавляемых ими организаций: как ни крути, в последние годы «Спартак» находился в огненной фронде к остальному миру — от «как дела, конюшня?» до «блекло-голубых», «холуев» и так далее.

Конечно, это было проблемой — репутационной, информационной и так далее. В ситуации, когда отечественный футбол совершает очевидные попытки уйти от вольницы, в том числе фанатской, к аккуратному, стильному и внескандальному содержанию, тот «Спартак» был единственным противовесом сложившемуся укладу. Более того — этот противовес был совершенно неподконтрольным, с попытками не только на лидерство, но и с претензией на отсутствие рамок и права разговаривать с позиции силы (вспомнить хотя бы публичное обещание Федуна снять команду с чемпионата).

И вот сейчас эта страница перевернута.

Кто выиграл еще?

Сразу хочется сказать — конкуренты: ЦСКА, «Динамо», «Ростов», «Краснодар», «Сочи». Клубы, где сложилась внятная система управления. Те, кто должен выиграть от нестабильности в «Спартаке» в переходный период. Трансферный период завершается через две недели, исключать усиления в «Спартаке» нельзя — но даже если оно и будет, кто и как приведет новичков и как их будут встраивать в команду? А если никого не привезут, то сложно предположить, как станут играть красно-белые, если кто-то из двух-трех основополагающих футболистов получит травму.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 7, 27.08.2022, 17:30 Факел - Спартак -

При этом трансферный вопрос очевидно не главный — сейчас, когда к матчу с «Факелом» команда готовится без осознания, как все будет дальше.

Не менее интересно — есть ли план Б? На случай если через какое-то время клуб останется без Абаскаля, какой бы ни была причина.

Все-таки это «Спартак». Самый популярный и обсуждаемый клуб страны, да еще и в моменте, когда команда находится на пике своей зрелищности.

Загадок много. И самая интересная, пожалуй, — почему Федун ушел сейчас, а не в межсезонье.

Когда было бы время на строительство иной структуры и когда недовольство результатом просто зашкаливало.

Или почему не в ноябре, когда наступит долгая пауза на чемпионат мира в Катаре?