ЭСК признала ошибочным решение Карасева не назначить пенальти за игру Дивеева рукой в матче ЦСКА — «Ахмат»

«Решение ЭСК по этому эпизоду — арбитр ошибочно не назначил 11-метровый удар. Основанием для такого решения было то, что левая рука (дальняя рука от игрока, который пробивал по мячу) поднята чуть‑чуть выше тела. И в этой ситуации, если бы мяч попадал в правую руку, которая находилась в естественном положении и была у тела, то это было бы — играть. Левая рука увеличивает площадь тела, и в соответствии с этим контакт с этой рукой — это назначение 11-метрового удара.



Нигде в правилах игры не написано, на сколько сантиметров или миллиметров по траектории отклонился мяч. Говорится о факте контакта мяча и руки, и говорится о расположении руки в данной ситуации. В данной ситуации она увеличивала площадь тела, поэтому это нарушение правил», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».