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10:12 (мск), источник: Sport24

ЭСК признала ошибочным решение Карасева не назначить пенальти за игру Дивеева рукой в матче ЦСКА — «Ахмат»

Член экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС, заместитель руководителя департамента судейства РФС Николай Иванов в эфире программы «Правила игры» на «Матч Премьер» огласил решение ЭСК по игре рукой защитника ЦСКА Игоря Дивеева в штрафной площади в концовке матча 6-го тура РПЛ с «Ахматом».

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

В компенсированное время мяч попал в руку Игорю Дивееву после прострела в штрафной армейцев. Главный арбитр Сергей Карасев посмотрел повтор эпизода и решил не назначать пенальти. Сама игра завершилась победой команды Владимира Федотова со счетом 4:2.

«Решение ЭСК по этому эпизоду — арбитр ошибочно не назначил 11-метровый удар. Основанием для такого решения было то, что левая рука (дальняя рука от игрока, который пробивал по мячу) поднята чуть‑чуть выше тела. И в этой ситуации, если бы мяч попадал в правую руку, которая находилась в естественном положении и была у тела, то это было бы — играть. Левая рука увеличивает площадь тела, и в соответствии с этим контакт с этой рукой — это назначение 11-метрового удара.

Нигде в правилах игры не написано, на сколько сантиметров или миллиметров по траектории отклонился мяч. Говорится о факте контакта мяча и руки, и говорится о расположении руки в данной ситуации. В данной ситуации она увеличивала площадь тела, поэтому это нарушение правил», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

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