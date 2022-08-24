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13:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«За “Торпедо” должны болеть миллионы»: первое интервью президента Геркуса

Выигравший с «Локомотивом» чемпионат России Илья Геркус почти три года жил вне футбола. Этим летом менеджер пришел в «Торпедо» на должность директора по стратегическому развитию и очень быстро переместился в президентское кресло. Первое большое интервью в этом качестве он дал РИА Новости Спорт.

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Источник: ФК "Торпедо" Москва

— Карьеру в футболе вы начинали в «Зените», где разрабатывали стратегию развития клуба. В сегодняшнем «Зените» подмечаете реализацию каких-то своих идей?

— В стратегию развития входили планы по максимальной заполняемости нового стадиона, механизмы этой работы, превращение зенитовского бренда из регионального в федеральный, лидерство в социальных сетях, да много чего. Что-то воплощено в жизнь, от каких-то идей в «Зените» отказались.

— Существуют какие-то общие принципы разработки стратегии развития футбольных клубов, или в каждом случае нужно исходить из имеющихся возможностей?

— Долгосрочные планы развития должен иметь любой футбольный клуб. Они, безусловно, специфичны и зависят от конкретных обстоятельств. Главное — не шарахаться в зависимости от конъюнктуры, следовать своим принципам и выбранному плану, при этом принимать взвешенные решения, гибко реагируя на возникающую ситуацию. Понимаю, что это проще провозглашать, чем осуществить на практике.

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— Работая президентом «Локомотива», вы придерживались такой же философии?

— В момент приема на работу в «Локо» составил для акционеров документ, в котором были сформулированы стратегические принципы: выстраивание клубной вертикали от академии до первой команды, упор на подготовку собственных воспитанников, которые могут либо стать основными игроками, либо быть проданы в другие клубы, системная работа с болельщиками, постоянное участие в еврокубках. Ставилась задача достигнуть посещаемости не менее 15 тысяч зрителей на каждом матче. Все эти цели были достигнуты в течение двух-трех лет. Так что — да: сначала план, за ним реализация.

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— Вы покинули «Локо», потому что от предложенной вами стратегии отказались?

— Скажем так: она подвергалась постоянной и необоснованной критике. Наши успехи обесценивались. Под конец моей работы председатель совета директоров Анатолий Мещеряков перешел к постановке откровенно невыполнимых задач. Требовал даже победы в еврокубках. Мои доводы о том, что нужно вернуться к реалиям, услышаны не были. Постоянно критиковалась работа академии, которая была одной из лучших в стране. Работать в таких условиях стало тяжело.

— Футбол настолько затягивает, что отказаться от него и попробовать себя в другой сфере невозможно?

— Пытался найти себя в другом деле, и находил на какое-то время, но вы правы: футбол затягивает. К тому же появилось интересное предложение с работой в городе, где живу. Предложение из Екатеринбурга или Самары вряд ли бы соблазнило. Все же у меня маленький ребенок, и надолго отрываться от семьи не готов.

— Чем привлек вас проект «Торпедо»?

— Две вещи выделил сразу, они до сих пор впечатляют: клубный бренд и Лужники. «Торпедо» очень мощный, традиционный, очень подлинный или как сейчас говорят «трушный» бренд. Клуб московских рабочих. Автозаводцы — это круто звучит. Этот бренд можно и нужно развивать в среде нынешнего поколения. Мощные стильные визуалы, невероятной красоты и силы традиционная «Т» — «ласточка», я почувствовал в этом всем просто колоссальный потенциал, за «Торпедо» должны болеть миллионы. И у него точно есть будущее. И Лужники, конечно. Прекрасная, реконструированная, удобная, и в то же время колоссальная арена. Один из лучших стадионов мира. Возможность же играть на главном стадионе страны открывает огромные перспективы.

— При этом «Торпедо» реконструирует стадион в районе метро «Автозаводская».

— Правильнее будет сказать, что не реконструирует, а строит заново на старом месте. Хотя уже для нескольких поколений торпедовских болельщиков Лужники — тоже домашний стадион.

— В СССР «Торпедо» считалось спортивным цехом завода ЗИЛ, и эти бренды были неразделимы. С чем сейчас должен ассоциироваться клубный бренд?

— В Москве сложилась парадоксальная ситуация. Все футбольные клубы сосредоточены на севере: «Динамо», «Спартак» и ЦСКА — на северо-западе, а «Локомотив» — на северо-востоке. И только «Торпедо» — на юге. И стадион, который сейчас строится заново, расположен в районе, где жили поколения болельщиков автозаводцев. Об этом нужно рассказывать, чтобы клуб прирастал новым поколением фанатов. Не будем забывать и о рабочих корнях «Торпедо», симпатии к людям труда остались.

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— В российской столице может прижиться лондонская модель, когда болельщики того или иного клуба представляют район города, привязанный к стадиону?

— Отчасти это работало в случае с «Локомотивом», у которого после успехов клуба появилось очень много болельщиков из близлежащих к стадиону кварталов. У «Чертаново», играющего во второй лиге, большинство фанатов из одноименного района. За ЦСКА и «Спартак» болеют везде.

— Фанатское движение «Торпедо» оказывало серьезное давление на руководство клуба, даже когда команда играла во второй лиге. Каким видится вам механизм взаимодействия с лидерами фан-групп?

— Не могу сказать, что глубоко вовлечен в эту историю. Сейчас стараюсь узнать как можно больше и познакомиться с болельщиками поближе. Это героические, без сомнения, люди, которые не оставляли родной клуб на протяжении десятилетий, когда «Торпедо» барахталось в низших эшелонах. Полные антиподы «глорихантерам». У меня лично их история вызывает огромное уважение. Античная драма, если хотите. Одиссея.

— Вы пришли в «Торпедо» на должность директора по стратегическому развитию, но быстро стали президентом. Успели разработать стратегию?

— В клуб пришел со своими идеями, но там параллельно уже работала над выполнением похожего задания другая группа. По большинству позиций наши взгляды совпали, где-то наши усилия объединились, разработка стратегии будет вестись совместно. Думаю, что через полгода выйдем на уровень бизнес-плана.

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— Если говорить о клубной вертикали, то сейчас появилась вторая команда, выступающая во второй лиге, но такой академии, как в ведущих клубах РПЛ пока нет.

— Есть СШОР «Юность Москвы — Торпедо», которая с нами работает. В 2020 году создана школа «Торпедо», которая через год была преобразована в академию. По развитию академии много планов. Хотим расти и вверх, и вширь, создавая филиалы в разных районах Москвы. Основным направлением территориального роста в перспективе будет юго-восток с его многомиллионным населением. Сегодня смысл вертикали в том, чтобы наладить между «Торпедо» и «Торпедо-2», а также «Торпедо-2» и командой U-19 ротацию игроков не только в межсезонье, но и по ходу всего сезона, координировать тренировочные процессы.

— После перехода на систему «осень — весна» команды, идущие на повышение, оказываются в заведомо невыгодном положении по сравнению со старожилами РПЛ. Приходится укомплектовываться в авральном порядке, и все решают эту проблему по-разному: «Оренбург» пригласил латиноамериканских легионеров, «Факел» сделал ставку на проверенных в первой лиге бойцов, а в «Торпедо» пришли не востребованные в других клубах игроки. Согласны ли вы с тем, что даже с приходом Егора Бабурина, Ильи Кутепова, Игоря Смольникова «Торпедо» остается недоукомплектованным?

— С моей стороны будет не очень корректно отвечать на этот вопрос, оценивая работу уже ушедших из клуба коллег. Да и бюджет не позволял развернуться на трансферном рынке. Определенные трудности у «Торпедо» есть, и назвать селекцию суперудачной будет явным преувеличением, но многие новички — уже игроки стартового состава, а делать далеко идущие выводы после первых туров преждевременно.

— За «Торпедо» не стоит крупный и богатый регион или преуспевающая государственная монополия. Может ли клуб выжить в жесткой конкуренции, когда в России практически невозможно заработать за счет продажи телеправ, доходов от проведения матчей, да и на трансферах тоже?

— Это один из моих вызовов — доказать, что может. Не соглашусь, что сейчас невозможно заработать на продаже телеправ. Новый контракт с вещателем РПЛ заключила на хороших условиях. Клубы получают под 400 миллионов рублей вместо прежних 80. Какие-то возможности для финансовых маневров за счет этого появились даже у скромных клубов. «Торпедо» играет на большом стадионе и может на этом заработать. Трудность состоит в том, что мы переезжаем на 80-тысячную арену из детского городка Лужников, где трибуны вмещали около двух тысяч зрителей. Транзитом через 15-тысячную «Химки Арену».

Наша первостепенная задача — привлечь новых болельщиков, убедив их, что Лужники — замечательное место для того чтобы провести время с друзьями, любимой, семьей. Заняться тем, что по душе, и обязательно сходить на матч «Торпедо». Если в течение года эту задачу решить, то на проведении домашних игр можно будет не только отбить аренду, но и заработать. Пока же основная ноша ложится на плечи акционеров.

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— На их же плечи ложатся расходы по строительству стадиона. Не считаете, что есть некая несправедливость: для каких-то клубов к ЧМ-2018 построили стадионы за счет государства, причем в Саранске его и загрузить не могут, а остальным приходится возводить современные арены за своей счет?

— То, что строительство стадиона на 44 тысячи зрителей в Саранске — ошибка, было понятно еще в момент принятия решения. Можно ставить вопрос о том, чтобы по примеру Венгрии в нашей стране была осуществлена государственная программа строительства стадионов для всех клубов РПЛ. Только государство и так сделало громадное дело, обновив футбольную инфраструктуру к чемпионату мира и подняв интерес к российскому футболу.

— Можно ли найти какие-то фишки, которые привлекли бы на матчи «Торпедо» новых зрителей?

— Конечно, можно. И мы их найдем! Раскрывать все секреты пока рано, но 17 сентября у нас первый домашний матч в Лужниках против ЦСКА. Предложим большую развлекательную программу, которая начнется за два часа до стартового свистка.

— Будете использовать опыт зенитовского фан-променада на «Газпром Арене»?

— У меня был свой опыт организации матчей на «Локомотиве». Естественно, будем учитывать опыт других клубов, одно дело делаем.

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— Находите объяснение феномену популярности команд Медиалиги?

— Футбол — очень консервативная игра, где правила не меняются веками. А в Медиалиге ди-джей может врубить музыку по ходу матча! Это привлекает молодежь. Плюс, активность игроков и менеджеров Медиалиги за пределами поля. Они «прогревают» аудиторию перед началом каждой игры и создают ощущение близости и доступности. Публика воспринимает футболистов, как своих в доску ребят, а не как небожителей, которые после финального свистка уезжают со стадиона на дорогих иномарках, воротя нос от болельщиков. Отсутствие стены и даже барьера, между игроком и зрителем привлекает последних. Если в профессиональном футболе мы перейдем на те же каналы коммуникации, научимся говорить на одном со зрителями языке, то подтянем большое количество новых поклонников.

— Что важнее для привлечения публики, медийность или спортивный результат?

— Спортивный результат привлекает, но играем-то мы для людей! Общение футболистов с болельщиками ничем заменить нельзя. Убежден, что команда должна подходить к зрителям независимо от результата матча. Футболисты должны показывать, что болельщики для них — самое важное. Клуб состоит из команды и поклонников.

— Правда ли, что вы лоббировали кандидатуру Александра Кержакова на пост главного тренера «Торпедо»?

— И да, и нет. Мы обсуждали разные кандидатуры на замену Александру Бородюку. Правда то, что Кержакова предложил я. Говорить о лоббировании было бы преувеличением. Обсуждали несколько вариантов, включая приглашение авторитетных специалистов со стороны. Сошлись на том, что нужно дать шанс тем, кто уже работал в нашем коллективе — Николаю Савичеву и Николаю Ковардаеву.

Автор: Борис Ходоровский

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