Полузащитник сборной Сенегала Бальде Кейта может перейти в «Спартак»

По информации источника, футболист может перейти в стан красно-белых на правах свободного агента. При этом Карпов заявил, что информацию, которую он получил от двух источников, не подтвердил агент полузащитника Федерико Пасторелло. Как сообщает источник, зарплата Кейта в «Спартаке» может составить € 1,5 млн в год.

Кейта выступал за «Лацио», «Монако», «Интер», «Сампдорию» и «Кальяри». Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

После 6 туров нового сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые делят второе место с ЦСКА, имея в своем активе по 13 очков. Лидером является «Зенит». Подопечные Сергея Семака имеют на одно очко больше.

Абаскаль сменил Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака» по окончании прошлого сезона. Свой первый официальный матч на посту тренера красно-белых испанец проиграл. Москвичи разгромно уступили в Суперкубке России «Зениту» со счетом 0:4.