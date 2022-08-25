С уходом Федуна бюджет «Спартака» сократится вдвое? И за 6 миллиардов можно делать топ-клуб

Понедельник плюнул новостью, о которой говорили давно. Федун продал «Спартак». Теперь официально.

К Леониду Арнольдовичу не может быть однозначно позитивного или негативного подхода. И ровного отношения — тоже.

Федун — это праздник для заголовков, отец жарких фраз, футбольный революционер и любимая мишень для хейтеров. Все в одном. Раньше бы сказали — человек-оркестр. Сегодня и нужного слова не подберешь, но мегаактивности Леонида Арнольдовича в футболе нет равных.

Я не знаю, что будет дальше, но точно понятно: «Спартаку» нужны перемены. Видимо, это чувствовал и бывший владелец. Поэтому пытался от своего актива избавиться. Да-да! Все так. Леонид Федун хотел продать «Спартак». По-другому ничего бы не случилось.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4lpvsH6YCDU?start=1865" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За эру Федуна (какое сочетание!) в «Спартаке» поменялось 17 главных тренеров. Это без приставок и.о., врио и всякого такого временного. И не очень понятно, кто лучший, а вот за худшего — сумасшедшая борьба. Вот кто, по-вашему, главный провал: Якин, Эмери, Кононов или Лаудруп? Или, может быть, Аленичев? Ваноли? Скала? Или даже Руй Витория?

Федун раздавал деньги, выписывал сумасшедшие контракты, привлекал к подбору в том числе Жозе Моуринью, но так и не научился стабильно давать результат. Это дело сложное, но за 18 лет и такое настроить можно. А вот не вышло.

И это не значит, что все было плохо: построенный стадион, яркие игроки и эмоции — все это было. Однако болельщикам всегда недоставало последовательности и разумности.

Но что будет дальше? «Спартак» попадает в руки «Лукойла». Очевидно, центров принятий решений станет сильно больше, а загадок — вряд ли меньше. Сейчас гендиректор Евгений Мележиков, который в это турбулентное время рулит клубом, должен обеспечивать погружение нефтегиганта в футбольную жизнь. Новые владельцы точно к нему прислушиваются, поскольку для Мележикова спартаковская кухня максимально понятная. Тем более последние месяцы он де-факто клубом в широчайшем смысле руководил, и относительное спокойствие последних недель — его рук дело. Чьих же еще?

Эпоха Федуна в «Спартаке» 19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

Насколько я знаю, в планах гендиректора усиление спортивного блока: поиск спортивного директора (должность пустует после ухода Луки Каттани) и сотрудников в селекционный отдел. Говорят, возможно возрождение «Спартака-2» — шаг на самом деле логичный.

Судя по всему, в начале сентября «Спартак» узнает состав нового совета директоров. Почти нет сомнений, что в него войдет Ашот Хачатурянц, но вряд ли на позицию председателя. Председателем должен стать человек от «Лукойла», поскольку 100 процентов акций и стадион теперь собственность компании. Вокруг «Спартака» говорят, что это будет вице-президент компании Александр Матыцын. И теперь многое зависит от их видения.

Да, бюджет «Спартака», скорее всего, будет снижен. 12 миллиардов рублей — сумма по нынешним временам недосягаемая, но и на 8 или даже 6 миллиардов топ-клубу вполне можно достойно жить. Тот же «Краснодар» всегда справлялся и за меньшие деньги. Так почему «Спартак» с правильным подходом не справится?

Эра Федуна подошла к концу, но я не вижу в этом большой проблемы. «Спартак» прямо сейчас получил огромную возможность, которую нужно использовать — превратить потенциальную энергию в кинетическую и поехать по новым рельсам.

Сможет ли? Скоро увидим. А пока болельщики «Спартака» томятся сладким ожиданием и с надеждой смотрят в будущее.