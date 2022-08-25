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13:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» выступил с заявлением по поводу запрета своей символики на матче в Воронеже

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов выступил с заявлением по поводу запрета символики красно-белых на матче 7-го тура РПЛ с «Факелом» в Воронеже.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что «Факел» запретил использовать клубную атрибутику «Спартака» на своём стадионе.

«Считаем требование “Факела”, выдвинутое в такой категоричной форме, неправомерным. Направим соответсвующее письмо в Лигу и воронежский клуб. У “Спартака” много болельщиков в разных городах России, и отказ от организации выездного сектора активной поддержки не означает, что человек не может купить билет на любой другой сектор и прийти на стадион в красно-белом шарфе.

Согласно федеральным Правилам поведения зрителей, болельщики вправе проносить на стадион личные вещи, не запрещённые к проносу этими правилами. Исходя из регламента МИР РПЛ, атрибутика (в частности — шарфы) к средствам поддержки не относится, а значит, не требует согласования. Налицо незаконные дискриминационные требования», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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