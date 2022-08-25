«Динамо» заинтересовано в полузащитнике «Кристал Пэлас»
Московское «Динамо» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Кристал Пэлас» Луки Миливоевича. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Московское «Динамо» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Кристал Пэлас» Луки Миливоевича. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Лука Миливоевич — одна из альтернатив Карцеву, переход которого может не состояться», — добавил собеседник «Чемпионата».
В этом сезоне 31-летний опорник провёл за команду Патрика Виейра четыре матча во всех турнирах и забил один гол. Ориентировочная стоимость игрока оценивается в € 4 млн, контракт Миливоевича с лондонцами истекает летом 2023 года. Ранее расположение «Динамо» покинул полузащитник Никола Моро, в ближайшее время он должен стать игроком «Болоньи».
Москвичи располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Главный тренер бело-голубых — Славиша Йоканович.