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15:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» заинтересовано в полузащитнике «Кристал Пэлас»

Московское «Динамо» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Кристал Пэлас» Луки Миливоевича. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

«Лука Миливоевич — одна из альтернатив Карцеву, переход которого может не состояться», — добавил собеседник «Чемпионата».

В этом сезоне 31-летний опорник провёл за команду Патрика Виейра четыре матча во всех турнирах и забил один гол. Ориентировочная стоимость игрока оценивается в € 4 млн, контракт Миливоевича с лондонцами истекает летом 2023 года. Ранее расположение «Динамо» покинул полузащитник Никола Моро, в ближайшее время он должен стать игроком «Болоньи».

Москвичи располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Главный тренер бело-голубых — Славиша Йоканович.

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