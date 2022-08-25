Футбольный ажиотаж в Воронеже дошел до безумия: ночь в очереди, «запрет» на символику «Спартака»

Воронеж в этом сезоне — самый футбольный город РПЛ с отрывов. Здесь за два десятка лет соскучились по высшей лиге и теперь активно наверстывают упущенное. Болельщики смели абонементы на три трибуны, а матч с «Динамо» превратился в праздник наподобие ЧМ-2018 — с массовыми гуляньями и песнопениями. В восторге остались и участники, и те, кто наблюдал за происходящими удаленно — по размещаемым в соцсетях видеороликам.

Но накануне встречи со «Спартаком» история вышла из берегов и дошла до безумия. Здесь и битва за билеты, и запрет, как показалось изначально, для поклонников красно-белых появляться на стадионе с символикой клуба.

«Спартак» отказался от гостевой квоты, видимо, из солидарности с фанатами, которые бойкотируют посещение арен из-за ввода Fan ID. «Факел» пустил в продажу билеты на трибуну за воротами, которую обычно отдают болельщикам соперника. Что, естественно, привело к дикому ажиотажу.

Места в очереди начали занимать еще с семи вечера среды, проведя ночь под открытым небом на принесенных стульчиках. Благо погода стоит теплая.

Понятно, когда спрос кратно превышает предложение, то всегда найдутся недовольные. Хоть онлайн продавай билеты, хоть оффлайн. Проверено множеством ажиотажных матчей, последний из которых — финал Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» в «Лужниках» в конце мая. Если билетов в продаже на порядок меньше, чем желающих попасть на трибуны, то те, кому не достанутся места на секторах, станут посылать проклятия организаторам. И жаловаться на перекупщиков, которые никогда своего не упустят.

Очередь в кассу за билетами.

Наверняка представители спекулянтов тоже ночевали у касс. И только через них, судя по всему, смогут достать билеты красно-белые, которые наверняка все равно приедут в Воронеж. Кто-то урвет тикет, но огромное число останется за пределами стадиона, и это тоже будет безумием. При этом у них наверняка возникнет вопрос к «Спартаку»: почему клуб отказался от гостевой квоты?

А масла в огонь добавило объявление хозяев поля в соцсетях, что «вход на трибуны стадиона с символикой клуба-соперника “Факела” СТРОГО запрещен!». Это, естественно, вызвало бурю негодования со стороны спартаковцев. В пресс-службе воронежцев прокомментировали: «По регламенту на одном секторе размещать болельщиков разных команд нельзя. А гостевого сектора в данном случае не будет».

В «Спартаке» возмутились, дело дошло до обращения в РПЛ, а в «Факеле» признали косяк.

«По регламенту проход на стадион со средствами поддержки команды гостей допускается исключительно на гостевой же сектор. Поскольку “Спартак” отказался от своей квоты, то “Факел” (опять же, строго по регламенту) пустил ее в открытую продажу — но исключительно в кассах арены в Воронеже.

Речь идет о Северной трибуне, тогда как все места на Южной, Восточной и Западной давно раскуплены на полный сезон обладателями абонементов. По факту, если на секторах и окажутся поклонники красно-белых, то это будут воронежцы. Если кто-то из них пронесет с собой шарф, то человека, конечно, не станут выдворять за ворота«, — заявил “СЭ” гендиректор “Факела” Роман Асхабадзе.

То есть в объявлении в соцсетях «Факела» следовало указать «средства поддержки», а не «символика». Сммщика воронежцев, допустившего неточность, судя по всему, ждет головомойка. История с запретом разрешилась, но ажиотаж перед матчем она дополнительно подогрела.

Хотя, казалось бы, куда уж больше. Воронеж в субботу и без того встанет на уши. И это куда лучше, чем пустые трибуны.