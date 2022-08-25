Самый быстрый скандал сезона. Проблему «Спартака» в Воронеже разрулили за два часа

В субботу, 27 августа, «Факел» сыграет не первый большой домашний матч. Но клуб впервые засветил себя с тёмной стороны. Причины две — отсутствие онлайн-продаж билетов из-за перегрузки сайта и анонсированный запрет на проход болельщиков «Спартака» в клубной символике.

Что с билетами?

С утра зафорсились видео с огромными очередями в кассы. Онлайн-продажи, по словам руководства, недоступны. Всё из-за повышенного спроса. Сайт просто не справился бы с количеством запросов. Проблемы возникали уже на прошлых домашних матчах. Сейчас решили не рисковать и запустили остатки билетов (большинство забронировано владельцами абонементов) в свободную продажу.



Но уже там творился хаос. Из шести доступных касс на максимуме работали две-три. Жара. Люди находились в очереди часами. По последней информации, около 1000 человек до сих пор не дошли до места покупки. Конфликты, споры и даже вызов Росгвардии. Не лучшая реклама перед матчем с таким соперником. Но это ещё малая из проблем — дальше «Факел» решил окончательно воспламенить интерес к матчу и выпустил заявление, где заявил о запрете для болельщиков «Спартака» проходить на стадион в клубной атрибутике.

А что за конфликт со «Спартаком»?

В официальном телеграм-канале дебютантов РПЛ появилось большое заявление с просьбой приходить на матч заранее из-за системы идентификации. Но самый главный абзац ниже.

«Напоминаем о том, что вход на трибуны стадиона со средствами поддержки клуба-соперника “Факела” запрещён согласно регламенту!».

«Спартак» тут же отреагировал. Хотя решение «Факела», как позже выяснилось, в первую очередь обосновано тем, что москвичи отказались от билетов на Северную трибуну, то есть от гостевой квоты. Поэтому в Воронеже решили распределять их среди всех болельщиков. Вот заявление красно-белых:

«Считаем требование “Факела”, выдвинутое в такой категоричной форме, неправомерным. Направим соответствующее письмо в Лигу и воронежский клуб. У “Спартака” много болельщиков в разных городах России, и отказ от организации выездного сектора активной поддержки не означает, что человек не может купить билет на любой другой сектор и прийти на стадион в красно-белом шарфе.



Согласно федеральным Правилам поведения зрителей, болельщики вправе проносить на стадион личные вещи, не запрещённые к проносу этими правилами. Исходя из Регламента МИР РПЛ, атрибутика (в частности — шарфы) к средствам поддержки не относится, а значит, не требует согласования. Налицо незаконные дискриминационные требования», — сказал пресс-атташе клуба Дмитрий Зеленов.

Сразу же выступило руководство «Факела», далее — цитата гендиректора клуба Романа Асхабадзе: «Всё это происходит из-за регламента. Согласно ему все атрибуты поддержки гостевой команды разрешены только на секторе гостей. Мы начали продавать билеты только на Северную трибуну за воротами нашим болельщикам, так как “Спартак” отказался от своей квоты. Эта квота отошла нашим болельщикам, потому что все остальные трибуны у нас выкуплены владельцами абонементов. Ситуация простая. Но даже если завтра на Северную трибуну придут люди с символикой “Спартака”, их кошмарить никто не будет», — сказал менеджер «Чемпионату».

Но ситуация, на удивление, очень быстро разрешилась. И не в пользу «Факела». Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что никакого нарушения регламента в проходе на стадион с символикой нет. А ещё сказал, что в «Факеле» заверили Лигу, что ограничений не будет.

Дальше выступил уже и «Факел», сообщив, что в их первоначальной формулировке содержалась ошибка. Поэтому на стадион можно приходить практически как угодно. Два часа — и проблемы нет. И почему так нельзя было раньше?