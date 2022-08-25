Хакшабанович перешёл из «Рубина» в «Селтик»

23-летний Хакшабанович стал игроком казанской команды летом 2021 года, перейдя из «Норчёпинга» за € 6,5 млн. В 23 матчах он забил гол и отдал четыре результативные передачи. В марте 2022-го Хакшабанович воспользовался правилом ФИФА для иностранных футболистов и перешёл на правах аренды в «Юргорден». Соглашение между Хакшабановичем и «Рубином» рассчитано до лета 2026 года.