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15:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Хакшабанович перешёл из «Рубина» в «Селтик»

Нападающий «Рубина» Сеад Хакшабанович перешёл в шотландский «Селтик». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Селтик
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Источник: Reuters

23-летний Хакшабанович стал игроком казанской команды летом 2021 года, перейдя из «Норчёпинга» за € 6,5 млн. В 23 матчах он забил гол и отдал четыре результативные передачи. В марте 2022-го Хакшабанович воспользовался правилом ФИФА для иностранных футболистов и перешёл на правах аренды в «Юргорден». Соглашение между Хакшабановичем и «Рубином» рассчитано до лета 2026 года.

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