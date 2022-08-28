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10:48 (мск)

«Ростов» — ЦСКА: прогнозы и ставки

Валерий Карпин против Владимира Федотова: битва на Дону.

Ростов
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Прогноз на матч

Очную встречу команд, претендующих на места в первой тройке чемпионата России, стоит назвать центральным матчем 7-го тура. Здорово стартовавший в РПЛ коллектив Владимира Федотова приехал в гости к одной из трех команд, которые пока идут без поражений — сегодня в Ростове-на-Дону будет на что посмотреть.

Главное оружие ЦСКА — быстроногие новички из Латинской Америки Хесус Медина (4 гола + 3 голевые передачи в 6 турах) и Хорхе Карраскаль (4+1). Не отстает от них по забитым мячам и вернувшийся из Швейцарии Федор Чалов. Армейская атака играет на загляденье. Но у «Ростова» есть чем ответить: лучшие в лиге стандартные положения и суперсвязка Даниил Уткин — Николай Комличенко. Первый штампует лучшие в РПЛ длинные передачи (а заодно еще и забивает со штрафных), второй — идеально их замыкает. А ведь есть еще Дмитрий Полоз, Данил Глебов и другие.

На что ставить

«Ростов» — ЦСКА

Оба коллектива прекрасно выглядят в атаке, но регулярно и довольно грубо ошибаются в обороне. ЦСКА пропускает в каждом матче, несмотря на героические усилия в воротах Игоря Акинфеева, ростовчане сыграли на ноль лишь с «Химками», а даже от скромного «Пари НН» пропустили аж три мяча. Букмекеры перед матчем отдают небольшое предпочтение команде Владимира Федотова: она пока выше в таблице, увереннее ведет игру и интереснее выглядит по составу. Но разница в коэффициентах минимальна, и понятно, что матч пойдет на три результата.

В такой ситуации правильнее всего обратить внимание на забитые мячи, которых ждут от этой игры в избытке. Причем эксперты почти уверены в том, что голы будут как в те, так и в другие ворота, что и формирует ставку. На вариант «обе забьют» и тотал больше 2.5 за 1.92 на сайте и в приложении БК Olimpbet можно ставить довольно уверенно.

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Игорь Борунов

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