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00:53 (мск), источник: ТАСС

Матч «Сочи» — «Химки» откроет программу седьмого тура РПЛ

СОЧИ, 26 августа. /ТАСС/. Программа седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) откроется в пятницу матчем «Сочи» — «Химки». Встреча пройдет на стадионе «Фишт», начало игры — 20:00 мск.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

После шести туров РПЛ «Сочи» занимает седьмое место в турнирной таблице с 10 очками, «Химки» идут девятыми (7). На старте сезона сочинцы обыграли «Торпедо» (3:1), «Ахмат» (2:1) и «Пари Нижний Новгород» (2:1), крупно проиграли ЦСКА и «Спартаку» (оба матча завершились со счетом 0:3), а также сыграли вничью с «Ростовом» (2:2), ведя по ходу встречи 2:0. Подмосковная команда сыграла вничью с «Зенитом» (1:1), обыграла «Пари Нижний Новгород» (3:0) и «Торпедо» (3:1), а также потерпела поражения от «Ростова» (0:1), «Ахмата» (1:3) и «Локомотива» (0:3).

Два последних поражения «Химки» потерпели после смены главного тренера — 10 августа этот пост покинул Сергей Юран, вместо него команду возглавил Николай Писарев. Как сообщил ТАСС 24 августа член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков, руководство клуба обсудит работу нового тренерского штаба команды после трех ближайших матчей. В ближайших турах «Химки» также встретятся с «Оренбургом» (3 сентября, на выезде) и «Крыльями Советов» (10 сентября, дома). На групповом этапе Фонбет — Кубка России подмосковная команда сыграет с «Краснодаром» (31 августа, дома) и «Пари НН» (игра состоится в период с 13 по 15 сентября в Нижнем Новгороде).

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 7, 26.08.2022, 20:00

Сочи-Химки-

Предстоящая встреча станет пятой для «Сочи» и «Химок» в чемпионате России. Сочинцы одержали одну победу, еще три раза команды сыграли вничью.

«Сочи» в предстоящем матче будет вынужден обходиться без травмированных защитника Кирилла Заики, полузащитников Викторьена Ангбана и Ибрагима Цаллагова, а также нападающего Максима Барсова. «Химки» подходят к пятничной игре без кадровых потерь.

Программа седьмого тура РПЛ продолжится в субботу и воскресенье. 27 августа состоятся матчи «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» (начало — 15:00 мск), «Факел» — «Спартак» (17:30 мск) и «Ахмат» — «Крылья Советов» (20:00 мск). 28 августа состоятся еще четыре встречи — «Урал» примет «Зенит» (13:00), «Локомотив» — «Оренбург» (15:00 мск), «Торпедо» — «Краснодар» (17:30 мск), «Ростов» — ЦСКА (19:45 мск).

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