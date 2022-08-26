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01:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Спартак» предложил Кейта Бальде контракт на три года

«Спартак» предложил нападающему Кейта Бальде контракт на три года, сообщает FilGoal. Также у 27-летнего сенегальца есть предложение от «Зенита».

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Ранее появилась информация, что Бальде может присоединиться к московскому клубу на правах свободного агента. Ожидается, что в начале следующей недели в случае успешного прохождения медицинского осмотра, игрок подпишет контракт.

В прошедшем сезоне Бальде забил три мяча и отдал три результативные передачи в 26 матчах за «Кальяри» в серии А. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».

Пять лет назад Бальде должен был заменить Мбаппе. Новая эпоха «Спартака» может начаться с неоднозначного трансфера.

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