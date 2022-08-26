Захарян близок к переходу в «Челси». Ждем трансферную бомбу десятилетия?

Кажется, в России готова разорваться трансферная бомба, каких давненько не было. Пожалуй, с 2009 года, когда Андрей Аршавин уехал в «Арсенал», а Юрий Жирков — в «Челси». По данным «СЭ», синие теперь готовы активировать у «Динамо» опцию выкупа Арсена Захаряна, которая для европейских клубов составляет 15 миллионов евро.

Еще вчера казалось, что в Западной Европе, а уж тем более в Англии, не смотрят в сторону российского рынка, а сегодня новость о лондонском клубе. И ведь не спишешь на фигуру Романа Абрамовича и некий блат (как злые языки поговаривали об Алексее Смертине и Жиркове) — российского олигарха в «Челси» след простыл.

Для Захаряна и всего нашего футбола это было бы круто. Возможность играть в сильнейшей лиге мира, бок о бок с Тиагу Силвой и Канте, Стерлингом и Хаверцом, Маунтом и Пулишичем, и все это под руководством Томаса Тухеля. Понятно, что пробиться в состав и получать игровое время будет крайне сложно. Но, во-первых, если бояться конкуренции и отказываться от таких вариантов, то что вообще делать в футболе, а, во-вторых, если «Челси» выкладывает за игрока 15 миллионов, то, наверное, рассчитывает на футболиста. Пусть даже не сегодня, а завтра.

В соцсетях многие потешаются, что уже практически всем топ-клубам Европы приписывали интерес к Захаряну (и «Челси», к слову, тоже), но теперь действительно всё серьезно. И инсайд авторитетного Джанлуки ди Марцио, что «Челси» уже направил запрос «Динамо» — тому подтверждение.

Удивлены? Но давайте по фактам. Арсен — шестой в мире по трансферной стоимости среди футболистов его возраста. На его счету рекорд всех времен — он стал самым юным игроком, забившим в финальной части молодежного Евро. В списке самых талантливых футболистов нынешней весной шел под 11-м номером. Пусть по политическим причинам в последний момент там появилась надпись «No Player», однако в «Челси» точно знают, о ком шла речь. Захаряну всего 19 лет, он еще может прибавлять и прибавлять. Так почему синим не заинтересоваться игроком с таким бэкграундом?

Круто для Захаряна, но болезненно для «Динамо». Бело-голубые и так потеряли летом Гильермо Варелу, Фабиана Бальбуэну, Себастьяна Шиманьски, Романа Евгеньева. На текущей неделе уехали Николо Моро и вроде уже анонсированный Эден Карцев, за которого не прошел платеж «Маккаби». Лишиться еще и самого креативного и растущего игрока — мощный удар по клубу и Славише Йокановичу, который из новичков пока получил только Роберто Фернандеса.

При этом как-то повлиять на ситуацию с Захаряном бело-голубые не могут. Это для российских клубов опции выкупа нет, а для европейских она прописана. Год назад была 12 миллионов евро, сейчас 15, в следующем году стала бы 18. В момент заключения контракта полтора года назад эти суммы казались вполне адекватными, ведь Арсен только-только дебютировал в РПЛ. Да и вряд ли «Динамо» могло поднять ставки выше — подписание соглашения и так получилось крайне непростым.

Впрочем, Захаряну еще надо получить рабочую визу, что в Британии не всегда просто, а сейчас для россиян — тем более. Плюс деньги должны дойти до «Динамо». Трансферное окно в АПЛ закрывается 1 сентября.

А бело-голубые сегодня днем отправляются на выезд в Нижний Новгород. Интересно, будет ли в составе делегации Захарян?