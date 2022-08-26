Захарян едет в «Челси»? «Зенит» не ведет Салаи, «Трабзонспор» подпишет Языджи

«Челси» направил предложение по Захаряну

По информации «СЭ», «Челси» интересуется полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном. Лондонцы готовы активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов — 15 миллионов евро. Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что «Челси» уже отправил предложение бело-голубым. Нынешнее соглашение 19-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2024 года. Захарян является воспитанником академии «Динамо».

Салаи не будет в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что «Зенит» предложил 20 миллионов евро за защитника «Фенербахче» Аттилу Салаи. «Зенит» сделал предложение «Фенербахче» по Салаи? Вброс!" — заявил Медведев. Ранее сообщалось, что питерцы сделали турецкому клубу предложение по Салаи в размере 20 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 12 миллионов евро.

Сделка «Динамо» по Монтесу близка к завершению

Агент полузащитника Сезара Монтеса рассказал «СЭ» о ходе переговоров между «Динамо» и «Монтерреем» по переходу игрока. «Мы все еще ведем переговоры. Клубы общаются. Сезар очень хочет играть в “Динамо”. Со своей стороны мы пытаемся сделать все, что от нас зависит. Сделка близка к закрытию», — сказал Серхио. Ранее Extremo Deportivo сообщало, что москвичи заплатят за хавбека семь миллионов евро плюс бонусы. Контракт будет подписан по схеме «3+1». Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в семь миллионов евро.

«Трабзонспор» подпишет Языджи

Агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи Адам Чебеджи в беседе с «СЭ» отреагировал на информацию о переходе своего клиента в «Трабзонспор». «Юсуф подписал контракт с “Трабзонспором”? Это неправда! Клуб хочет подписать Юсуфа, но сделка еще не завершена», — сказал Чебеджи «СЭ». До этого турок выступал за ЦСКА. Transfermarkt оценивает форварда в 17 миллионов евро. Нынешний контракт 25-летнего футболиста действует до июня 2024 года.

Гудель останется в «Севилье»

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб не готов продавать полузащитника Неманью Гуделя в «Динамо». «Нет, Гудель не будет выставлен на трансферный рынок. Он не продается. Неманья останется с нами», — сказал Мончи.