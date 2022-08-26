Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Монца
Удинезе
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Химки
Футбол. Зарубежный
21:00
Жирона
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Бохум
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Аяччо
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Осасуна
Футбол. Еврокубки
25.08
Хартс
Цюрих
01
Футбол. Еврокубки
25.08
Шэмрок Роверс
Ференцварош
10
Футбол. Еврокубки
25.08
Олимпиакос П
Аполлон
П 3:1
11
Футбол. Еврокубки
25.08
Рапид В
Вадуц
01
Футбол. Еврокубки
25.08
Хайдук С
Вильярреал
02
Футбол. Еврокубки
25.08
Жил Висенте
АЗ
12
Футбол. Еврокубки
25.08
Линфилд
РФШ
П 2:4
11
Футбол. Еврокубки
25.08
Антверпен
Истанбул Башакшехир
13
Футбол. Еврокубки
25.08
Дюделанж
Лех
11
Футбол. Еврокубки
25.08
Слован Бр
Зриньски
П 6:5
21
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.08
Краснодар
Оренбург
20
21.08
Зенит
Торпедо
20
21.08
ЦСКА
Ахмат
42
20.08
Ростов
Сочи
22
20.08
Динамо
Спартак
10
20.08
Химки
Локомотив
03
20.08
Урал
Нижний Новгород
01
19.08
Крылья Советов
Факел
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Глава РПЛ Алаев: РФС почти миллиард рублей потратил на детей, но кому это интересно?!

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, как и в каком объёме букмекерские деньги перенаправляются для развития детско-юношеского футбола.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Вы видели отчётность букмекеров? РФС получает процент от входящих денег каждого букмекера. За первый квартал РФС получил отчислений больше 600 миллионов рублей, которые пошли на профессиональный и детско-юношеский футбол.

В прошлом сезоне клубы ФНЛ впервые в истории получили от РФС более 700 млн рублей букмекерских денег на развитие своих академий. Но об этом же никто не пишет! Вам лишь бы про Хачатурянца и остальных. А здесь почти миллиард рублей потратили на детей — да ну его. Кому это интересно?!» — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.

 Чеченский Халк неудачно заехал в Дагестан. Ему разбили лицо из-за парковки
Кубок мира разбанит сборную России по хоккею
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь