Глава РПЛ Алаев: РФС почти миллиард рублей потратил на детей, но кому это интересно?!

«Вы видели отчётность букмекеров? РФС получает процент от входящих денег каждого букмекера. За первый квартал РФС получил отчислений больше 600 миллионов рублей, которые пошли на профессиональный и детско-юношеский футбол.



В прошлом сезоне клубы ФНЛ впервые в истории получили от РФС более 700 млн рублей букмекерских денег на развитие своих академий. Но об этом же никто не пишет! Вам лишь бы про Хачатурянца и остальных. А здесь почти миллиард рублей потратили на детей — да ну его. Кому это интересно?!» — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.