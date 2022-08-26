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13:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Посещаемость пугающая». Президент РПЛ — о матчах с Fan ID

Глава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал посещаемость матчей чемпионата с картой болельщика (Fan ID).

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Источник: РИА "Новости"

— На протяжении четырёх лет и РФС, и РПЛ участвовали во всех обсуждениях, предлагали различные варианты. Дистанционная верификация и прочие изменения. Не все наши предложения были приняты. Коллеги, отвечающие за принятие законов, выбрали другой механизм. Мы же не спорим с тем, что где-то нельзя превышать скорость в 60 километров в час.

Я могу не все законы понимать, но они приняты. Технология настраивается, люди получают Fan ID. При этом да, посещаемость пугающая. Тем более летом, когда закрываются кинотеатры и такой зрелищный футбол с кучей голов. Люди не идут на стадион — вот главная проблема. Задача лиги и лично моя — вернуть болельщиков.

Прежде всего надо понять, почему люди не идут на стадион. Думаю, есть несколько групп болельщиков и несколько причин. Возьмите Ростов-на-Дону, где иной раз собиралось по 35 тысяч, а теперь лишь пять тысяч зрителей ходит. Любой закон сложно инсталлировать, но если спросить всех: «Это то, чего мы хотели?» То ответ, явно «нет», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.

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