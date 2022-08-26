«Посещаемость пугающая». Президент РПЛ — о матчах с Fan ID

— На протяжении четырёх лет и РФС, и РПЛ участвовали во всех обсуждениях, предлагали различные варианты. Дистанционная верификация и прочие изменения. Не все наши предложения были приняты. Коллеги, отвечающие за принятие законов, выбрали другой механизм. Мы же не спорим с тем, что где-то нельзя превышать скорость в 60 километров в час.

Я могу не все законы понимать, но они приняты. Технология настраивается, люди получают Fan ID. При этом да, посещаемость пугающая. Тем более летом, когда закрываются кинотеатры и такой зрелищный футбол с кучей голов. Люди не идут на стадион — вот главная проблема. Задача лиги и лично моя — вернуть болельщиков.