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14:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Захарян для «Челси» — инвестиция в будущее. Клуб активно скупает таланты по всему миру

Но прямо сейчас россиянин вряд ли усилит синих.

Динамо
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Источник: ФК "Динамо" Москва

Новость о вполне предметном интересе «Челси» к Арсену Захаряну сначала вызвала улыбку. И дело тут не в футбольном контексте — слишком уж невероятным это выглядит в нынешней ситуации. Когда ту же информацию дал такой авторитетный инсайдер, как Джанлука Ди Марцио, стало понятно, что к этой истории действительно стоит отнестись серьезно. А Павел Андреев, агент Захаряна, сообщил «СЭ», что согласование контракта с «Челси» находится уже в финальной стадии.

Но все равно вопросов очень много, и главный из них: а зачем Арсен вообще вдруг понадобился «Челси»?

После смены владельца синие переживают довольно турбулентное лето. В конце июля после поражения от «Арсенала» в товарищеском матче (0:4) главный тренер Томас Тухель на пресс-конференции послал максимально четкий месседж в адрес руководства — нужны новые игроки. К тому моменту «Челси» успел подписать Рахима Стерлинга и Калиду Кулибали. Но было и несколько фэйлов: Рафинья и Жюль Кунде вместо Западного Лондона оказались в «Барселоне». На просторах интернета даже появилась шутка, что если бы Тодд Боэли (новый владелец «Челси» временно взял на себя обязанности спортивного директора) ухаживал за кем-нибудь, то эта девушка точно оказалась бы в итоге с Хави.

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За прошедший месяц синие подписали левого вингбека «Брайтона» Марка Кукурелью, заплатив за него 65 миллионов евро. 24-летний испанец, воспитанник «Барселоны» — классный футболист, и этим летом его хотел заполучить «Манчестер Сити». Все было очень близко, но в итоге стороны не сошлись в цене. «Челси» же откровенно переплатил, просто засыпав «Брайтона» деньгами.

Сейчас основная трансферная цель синих — центральный защитник «Лестера» Весли Фофана. Синие делали уже три предложения, все они отклонены. Сейчас, как пишет один из главных инсайдеров Европы Фабрицио Романо, готовится новое — на 75 миллионов фунтов. ВВС сообщает, что сделка по 21-летнему французу может быть закрыта в районе 80 миллионов фунтов — и это уже рядом с мировым рекордом Харри Магуайра. В любом случае это очень много, и это снова явная переплата. А лондонская Evening Standard информирует, что если сорвется трансфер Фофана, то «Челси» готов переключиться как раз на Магуайра.

Параллельно с этим синие переформатируют атакующую линию, и это уже гораздо ближе к Захаряну. На неделе «Челси» направил в «Эвертон» два оффера о трансфере Энтони Гордона. Последний — на 45 миллионов фунтов. «Эвертон» отклонил оба, но журналист The Telegraph Люк Эдвардс полагает, что в итоге «ириски» отпустят 21-летнего вингера, если лондонцы включат в сделку полузащитника Конора Галлахера или форварда Армандо Броху.

Источник: Reuters

Энтони Гордон

Гордон был едва ли не лучшим в «Эвертоне» в прошлом, крайне неудачном для «ирисок» сезоне, когда они еле-еле спаслись от вылета. Если трансфер состоится, то на выход из «Челси» могут отправиться Кристиан Пулишич и Каллум Хадсон-Одои. Оба недовольны малым количеством игрового времени, а приход Гордона сделает ситуацию еще сложнее. Хадсон-Одои, по сообщению The Guardian, уже одной ногой в «Байере». При этом, если почитать комментарии, многие болельщики «Челси» не понимают, зачем разменивать Пулишича на Гордона при всем таланте последнего.

«Конечно, Пулишич лучше Гордона. Это просто бред — покупать еще одного вингера, чтобы он сидел на скамейке. Нам нужны центральный защитник и центрфорвард. Возьмите Фофана и Обамеянга и забудьте об этом Гордоне», — пишет Джон на сайте ВВС.

В данном контексте история с Захаряном становится еще более загадочной — сейчас полузащитник «Динамо» точно не нужен «Челси». Но объяснение, кажется, все же есть. Этим летом синие подписали сразу несколько ребят 2003—2004 годов рождения. Это уже 18-летний центральный полузащитник Керни Чуквуэмека из «Астон Виллы», в прошлом сезоне появлявшийся на поле в матчах АПЛ (18 миллионов евро), 19-летний центральный хавбек из «Интера» Чезаре Касадеи (15 миллионов евро), 18-летний вратарь из «Чикаго» Габриэль Слонина (9 миллионов евро). Последнего уже успели отдать в аренду обратно в МЛС.

В принципе, покупка 19-летнего Захаряна за 15 миллионов евро вполне вписывается в этот тренд. Здесь и сейчас за «Челси» никто из этих ребят играть не будет (разве что Чуквуэмека может получать какое-то время, особенно учитывая травму Нголо Канте), но как инвестиция в будущее — вполне. Таких пацанов на контрактах у «Челси» всегда было много — вспомнить того же Марио Пашалича, который долго ходил по арендам, пока не осел в «Аталанте».

Так что если трансфер Захаряна действительно состоится, то вполне вероятен вариант, при котором он останется в «Динамо» на правах аренды — получать практику и ждать нормализации международной обстановки.

Автор: Дмитрий Гирин

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