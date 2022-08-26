«Динамо» заплатит за Самошникова «Рубину» 3 миллиона евро
Как стал известно «СЭ», «Динамо» заплатит «Рубину» за защитника Илью Самошникова 3 миллиона евро.
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Как стал известно «СЭ», «Динамо» заплатит «Рубину» за защитника Илью Самошникова 3 миллиона евро.
Интерес к защитнику «Рубина» со стороны «Динамо» возник из-за отъезда Гильермо Варелы.
Действующий контракт игрока с казанским клубом истекает летом 2023 года.
24-летний Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду и сделал две результативные передачи.