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18:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» заплатит за Самошникова «Рубину» 3 миллиона евро

Как стал известно «СЭ», «Динамо» заплатит «Рубину» за защитника Илью Самошникова 3 миллиона евро.

Динамо
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Источник: ФК «Рубин»

Интерес к защитнику «Рубина» со стороны «Динамо» возник из-за отъезда Гильермо Варелы.

Действующий контракт игрока с казанским клубом истекает летом 2023 года.

24-летний Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду и сделал две результативные передачи.

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