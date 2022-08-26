Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Сочи
Химки
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монца
Удинезе
11
Футбол. Зарубежный
21:00
Жирона
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Бохум
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Аяччо
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Осасуна
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.08
Краснодар
Оренбург
20
21.08
Зенит
Торпедо
20
21.08
ЦСКА
Ахмат
42
20.08
Ростов
Сочи
22
20.08
Динамо
Спартак
10
20.08
Химки
Локомотив
03
20.08
Урал
Нижний Новгород
01
19.08
Крылья Советов
Факел
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» подписал контракт с Бальде до 2025 года

Как ранее сообщал «СЭ», «Спартак» объявил о подписании контракта с нападающим Кейта Бальде. Соглашение с 27-летним сенегальцем рассчитано до 2025 года.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК «Спартак»

За «Спартак» форвард будет выступать под 9-м номером.

Прошлый сезон Бальде провел в «Кальяри». В 26 матчах серии А он забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Бальде — воспитанник «Барселоны», но начал профессиональную карьеру в «Лацио». Также он выступал в составе «Монако», «Интера» и «Сампдории».

В составе сборной Сенегала нападающий провел 40 матчей и забил 6 голов. В 2021 году он стал победителем Кубка африканских наций. Помимо этого, Бальде провел 2 матча в составе сборной Каталонии.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь