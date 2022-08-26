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26 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» разгромил «Химки» в матче РПЛ, Нобоа забил два мяча с пенальти

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Футболисты «Сочи» победили подмосковные «Химки» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сочи
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Кристиан Нобоа (15, 45+3), забивший оба мяча с пенальти, также отличились Георгий Мелкадзе (45+9) и Владислав Сарвели (85). У проигравших голом отметился Илья Камышев (58). На 64-й минуте Нобоа не реализовал 11-метровый.

В следующем туре 3 сентября «Химки» сыграют на выезде с «Оренбургом», «Сочи» в тот же день проведет выездной матч с «Краснодаром».

«Сочи» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Химки» с 7 очками находятся на девятой позиции в таблице.

Сочи
4:1
Первый тайм: 3:0
Химки
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