«Сочи» разгромил «Химки» в матче РПЛ, Нобоа забил два мяча с пенальти
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Футболисты «Сочи» победили подмосковные «Химки» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Футболисты «Сочи» победили подмосковные «Химки» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Кристиан Нобоа (15, 45+3), забивший оба мяча с пенальти, также отличились Георгий Мелкадзе (45+9) и Владислав Сарвели (85). У проигравших голом отметился Илья Камышев (58). На 64-й минуте Нобоа не реализовал 11-метровый.
В следующем туре 3 сентября «Химки» сыграют на выезде с «Оренбургом», «Сочи» в тот же день проведет выездной матч с «Краснодаром».
«Сочи» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Химки» с 7 очками находятся на девятой позиции в таблице.