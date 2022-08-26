«Сочи» разгромил «Химки» в матче РПЛ, Нобоа забил два мяча с пенальти

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Кристиан Нобоа (15, 45+3), забивший оба мяча с пенальти, также отличились Георгий Мелкадзе (45+9) и Владислав Сарвели (85). У проигравших голом отметился Илья Камышев (58). На 64-й минуте Нобоа не реализовал 11-метровый.

В следующем туре 3 сентября «Химки» сыграют на выезде с «Оренбургом», «Сочи» в тот же день проведет выездной матч с «Краснодаром».